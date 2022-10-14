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Степашин заявил, что подписать минские соглашения Путина убедила Меркель

Экс-премьер Сергей Степашин: Меркель убедила Путина подписать минские соглашения
По мнению экс-премьера, без этих договоренностей Россия давно могла бы «решить все вопросы» по «освобождению от нацистов большей части Новороссии», но тогдашняя канцлер ФРГ предложила подождать и подписать соглашения
Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Steffen Kugler / Bundesregierung / Getty Images)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была «главным политиком, которая убедила» президента России Владимира Путина подписать минские соглашения, заявил «РИА Новости» бывший российский премьер-министр (май—август 1999 года) Сергей Степашин. Сейчас он возглавляет Российский книжный союз, Ассоциацию юристов России и входит в состав совета директоров РЖД, а по уходе с поста главы правительства был до 2013 года председателем Счетной палаты.

«Мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, [но] канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на минские соглашения, давайте договариваться», — рассказал агентству экс-премьер.

Степашин вспоминает, что, когда покидал пост главы правительства, они с президентом рассчитывали, что «действительно с Западом задружились по-взрослому». Однако за годы президентства Путин стал «более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул» и обманул Россию, считает экс-премьер.

В интервью агентству Степашин также заявил, что Путин, «хочет или не хочет», должен остаться на посту президента после выборов 2024 года, так как сейчас, в условиях, «по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев», замены ему быть не может. В конце прошлого года глава государства говорил, что еще не принял решения, будет ли баллотироваться.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель). Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия вместе с ДНР и ЛНР и украинская сторона обвиняли в этом друг друга.

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В конце минувшего февраля Москва признала независимость ДНР и ЛНР, после чего Путин заявил, что минские соглашения перестали существовать, так как Киев не выполнял их положений. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». Затем в ДНР и ЛНР прошли референдумы, и осенью они вошли в состав России.

После начала конфликта Зеленский заявил, что минские соглашения были «дипломатическим болотом» и Украина больше не пойдет на замороженный конфликт на своей территории.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Ангела Меркель Минские соглашения Владимир Путин Сергей Степашин

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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