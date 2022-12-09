Еврокомиссар предложил способ конфисковать активы российских олигархов

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Дидье Рейндерс (Фото: Alexandros Michailidis / Global Look Press)

Министры ЕС обсудят способ конфискации активов российских олигархов в ЕС на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел. Видео с заявлением Рейндерса опубликовано на сайте Европейского совета.

«Главной темой опять станет Украина. Я представлю министрам информацию о прогрессе касательно санкций, где у нас есть новое развитие, на основе потенциальных законов о криминализации обхода санкций. На этой основе [можно будет] получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — сказал он.

Совет ЕС в конце ноября единогласно одобрил включение в список уголовных преступлений обход санкций. Следующим шагом, Еврокомиссия должна разработать директиву, в которой будут описываться преступления, связанные с обходом санкций, и наказания за них. Затем его обсудят Совет Евросоюза и Европарламент.

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