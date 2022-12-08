МИД счел идею ЕС о фонде «русских активов» для Киева мошеннической схемой

Власти Евросоюза думают над тем, как «прикарманить «замороженные» российские активы» и сделать это так, чтобы это выглядело как законное действие, отметили в МИД России

Идея Евросоюза о создании фонда «русских активов» для помощи Украины сводится к мошенническим схемам. Об этом РБК заявили в департаменте информации и печати российского МИД.

В ведомстве указали на то, что европейские власти думают над тем, как «прикарманить «замороженные» российские активы» и сделать это так, чтобы это выглядело как законное действие.

«Выдвигаются различные экзотические идеи на этот счет. Но все они по сути сводятся к мошенническим схемам, при которых откровенное беззаконие пытаются прикрывать циничными ссылками на верховенство права», — подчеркнули в МИД.

В российском министерстве отметили, что действия и планы ЕС в отношении российских активов полностью дискредитируют блок в глазах иностранных инвесторов как безопасную «гавань» для вложения и хранения средств — речь идет об отказе от базового для рыночной экономики принципа неприкосновенности частной собственности.

По словам представителя ведомства, Запад находится в состоянии долгового кризиса и у многих стран-членов ЕС уже нет или вскоре не будет средств на выплаты по займам. На этом фоне западные страны должны прододжать выполнять обещания о субсидировании Киева.

«Все это толкает Брюссель к поиску новых псевдоправовых предлогов для того, чтобы не платить по долгам третьим странам или изымать их активы. Соблазн решать свои проблемы за чужой счет будет расти. Сейчас речь идет об активах России, а завтра на ее месте могут оказаться другие неугодные государства», — предупредили в министерстве.

В МИД России заверили, что в случае конфискации собственности российских граждан, компаний или госрезервов, российские ответные меры «не заставят себя долго ждать».

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