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Война санкций ,  
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Половина бизнесменов в России заявили о росте коррупции на фоне санкций

Более 50% предпринимателей в России считают, что санкции повлияли на уровень коррупции в стране, в том числе 30% заметили сильный рост, показали данные ТПП. При этом личный опыт столкновения бизнесменов со взятками сократился
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В текущем году с коррупцией столкнулись 58% предпринимателей, принявших участие в ежегодном опросе «Бизнес-барометр коррупции» Торгово-промышленной палаты России (ТПП). В прошлом году этот показатель был заметно выше — 69%. Результаты исследования, которое проводится с 2016-го, были представлены в ходе Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря). За трансляцией следил РБК.

В этом году предпринимателям, а также представителям власти задавали вопрос, как на уровень коррупции в России повлияли санкции недружественных стран. В результате 29,8% представителей бизнеса указали на его значительный рост и еще 21,5% отметили незначительное влияние (этот вопрос подразумевал восприятие коррупции вокруг независимо от того, сталкивался ли с ней непосредственно респондент).

Среди госслужащих больше половины опрошенных (51,4%) не заметили ухудшения ситуации с коррупцией в условиях санкционного давления, а 16,4% заявили о сильном росте уровня коррупции.

Опрос проводится анонимно среди 42 583 участников; большинство из них представители бизнеса (владельцы компаний, ИП, самозанятые, сотрудники компаний, представители нескольких форм бизнеса) из разных отраслей и около 9% — государственные и муниципальные служащие. Представители органов власти принимают участие в голосовании с прошлого года.

Как изменился уровень коррупции

Вопросы в рамках исследования ТПП могут отличаться от года к году, при этом некоторые остаются неизменными. Это общий уровень коррупции, сферы и причины ее распространения, влияние на бизнес.

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По сравнению с прошлым годом число тех, кто прямо сталкивался с коррупцией, снизилось на 11,1 п.п., с 69,3 до 58,2%. В составе этой категории почти на 5 п.п. сократилось число тех, кто сталкивается с ней постоянно (с 20,1 до 15,6%), остальные ответили, что с ними такое происходит редко. Собственную оценку уровня коррупции по итогам прошлого года давал Росстат: по его данным, со взяточничеством сталкивались 49,1% предприятий.

В 2016 году, когда обследование проводилось впервые, уровень коррупции по опыту бизнеса был заметно выше: тогда 61,6% предпринимателей сталкивались с ней редко, а 17,6% — постоянно.

Список основных причин коррупции за год не изменился. На первом месте — алчность чиновников и должностных лиц. В этом году такой вариант отметили 39,5% опрошенных (против 35,8% в прошлом году). На втором месте среди причин — безнаказанность представителей власти (ее выбрали 34,4% респондента). В 2020 году такой ответ был самым популярным.

О том, что коррупция негативно влияет на развитие конкретного бизнеса и формирует неравные условия, заявили 46,4% предпринимателей. Вместе с тем 11,8% респондентов убеждены, что она помогает быстрее решать вопросы. Такого мнения и в прошлом году придерживались примерно столько же респондентов (12%).

Какие отрасли самые коррупционные

Самой коррумпированной сферой предпринимательской деятельности в этом году стал вывоз твердых коммунальных отходов — его отметили 47,3% респондентов (в прошлом году такой вариант не фигурировал в презентации результатов исследования). В тройке самых коррумпированных сфер — контроль за предпринимательской деятельностью, взаимодействие с проверяющими органами и получение разрешений, справок, лицензирования, аккредитации; их выбрали почти по 38% опрошенных.

Между тем более чем в два раза выросло число тех, кто считает наиболее коррумпированной сферу госзакупок по 223-ФЗ (регулирует закупки госкорпораций). В прошлом году такой вариант ответа выбирали 12,7%, а в этом — 31,7%. В то же время оценка коррумпированности закупок государственных учреждений (по 44-ФЗ) за год снизилась на 2 п.п., с 19,8 до 18%.

В прошлом году эксперты НИУ ВШЭ оценили в 6,6 трлн руб. объем коррупционного рынка при госзакупках, писал РБК. По их расчетам, в среднем взятка обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% от его суммы.

Как повлияли санкции

В прошлом году, когда жестких санкций еще не было, бизнесменов и чиновников стандартно просили оценить, как изменился уровень коррупции за последний год. Тогда власть была настроена пессимистичнее, чем предприниматели: о том, что уровень коррупции повысился, заявляли 22,4% госслужащих и 17,6% коммерсантов.

Санкции порождают неопределенность, которую болезненнее ощущает бизнес, чем власть, объясняет главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. «В ситуации неопределенности может возобладать психология временщика, когда дать взятку, чтобы удалось заработать, кажется подходящим решением», — отмечает он.

С другой стороны, санкционный кризис способствует развитию факторов, которые снижают коррупцию. «Например, введенный властями мораторий на проверки исключает часть злоупотреблений, ведь именно проверки часто становятся поводом дать взятку», — считает эксперт.

В этом году коррупция нанесла ущерб экономике в размере 24,6 млрд руб., заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, за первые десять месяцев в суды было направлено 8796 уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией, — это на 10% больше, чем в прошлом году.

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коррупция Госзакупки ТПП РФ Бизнес санкции
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