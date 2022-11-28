Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Доля пустых площадей в ТЦ Москвы может стать самой высокой с 2014 года Недвижимость, 13:38
Салаватский катализаторный завод выпустил три инновационных продукта Пресс-релиз, 13:37
Нейросеть, которая может все: какие есть сложности в обучении алгоритмов Индустрия 4.0, 13:35
ЕС внес обход санкций в список преступлений Политика, 13:34
Массовые протесты против ковидных мер в Китае. Фоторепортаж Общество, 13:32 
Скандал с Месси и вирус в сборной Бразилии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:32
Представитель Месси опроверг переговоры с клубом Бекхэма Спорт, 13:30
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Дышите дифрагмой и заземляйтесь. Эти 7 практик помогут побороть стресс Pro, 13:26
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 13:25
В мэрии сообщили об успешном опыте цифровых закупок для строительства Город, 13:20
Вышел трейлер второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» Life, 13:17
Песков усомнился в готовности Украины к переговорам на площадке Ватикана Политика, 13:15
Посол сообщил о приглашении для Мадуро посетить Россию до конца года Политика, 13:10
WADA заявило о риске продления отстранения РУСАДА Спорт, 13:05
Война санкций ,  
0 

ЕС внес обход санкций в список преступлений

Совет ЕС единогласно одобрил включение обхода санкций в список преступлений

Совет ЕС единогласно одобрил включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза, говорится на сайте законодательного органа.

«Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить ограничения», — говорится в сообщении.

В конце мая Еврокомиссия выступила с предложением рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза. Мера направлена на то, чтобы гарантировать «фактическую конфискацию» активов физических и юридических лиц, которые нарушают санкционные меры.

Материал дополняется

Теги
ЕС санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter