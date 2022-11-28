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ЕС внес обход санкций в список преступлений
Совет ЕС единогласно одобрил включение обхода санкций в список преступлений
Совет ЕС единогласно одобрил включение нарушения санкционных мер в список преступлений против Евросоюза, говорится на сайте законодательного органа.
«Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить ограничения», — говорится в сообщении.
В конце мая Еврокомиссия выступила с предложением рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза. Мера направлена на то, чтобы гарантировать «фактическую конфискацию» активов физических и юридических лиц, которые нарушают санкционные меры.
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