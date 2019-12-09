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Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом» в Париже
Из-за падения популярности украинского лидера окно для прекращения конфликта в Донбассе может закрыться, считают европейские дипломаты. Сам Зеленский опасается, что саммит по ситуации на востоке Украины пройдет безрезультатно
Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Европейские дипломаты опасаются, что популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за экономических реформ в стране и его контактов с олигархом Игорем Коломойским, поэтому «окно для прекращения войны в Донбассе может закрыться». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с процессом подготовки переговоров «нормандской четверки» в Париже, которые должны пройти 9 декабря.

По словам французского источника агентства, на переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретят Зеленского единой позицией. Агентство напоминает, что Макрон и Меркель на прошлой неделе провели встречу в Лондоне, в ходе которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.

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Сам Зеленский ранее заявлял, что опасается, что переговоры по Донбассу пройдут безрезультатно. «Я хочу вернуться со встречи в «нормандском формате» с пониманием и ощущением того, что все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», — говорил он 6 декабря.

Как напоминает Bloomberg, накануне саммита Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и призвал их поддержать мирные инициативы Киева. Кроме того, в конце октября он посетил Донбасс, где поговорил с добровольцами, выступавшими против разведения сил в регионе.

Говоря о своих ожиданиях от саммита, Зеленский отмечал, что хочет добиться перемирия и обмена пленными. В Киеве пообещали, что на встречу он поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны.

В преддверии встречи оппозиционные украинские партии («Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука) призвали граждан выйти на майдан Незалежности 8 декабря и напомнить Зеленскому о своих требованиях, среди которых — не допускать компромиссов относительно евроатлантической интеграции и деоккупации Крыма. В этот день на площади перед зданием президентской администрации в Киеве собрались несколько тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки. Основное требование демонстрантов к Зеленскому — «не допустить сдачи национальных интересов Украины» на саммите.

Как ожидается, на полях саммита пройдет первая двусторонняя встреча Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что Путин поедет в Париж с «серьезным настроением» и намерением не допустить попытки «размыть» минские соглашения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, «нормандский формат», Донбасс
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