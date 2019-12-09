Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом» в Париже

Из-за падения популярности украинского лидера окно для прекращения конфликта в Донбассе может закрыться, считают европейские дипломаты. Сам Зеленский опасается, что саммит по ситуации на востоке Украины пройдет безрезультатно

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Европейские дипломаты опасаются, что популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за экономических реформ в стране и его контактов с олигархом Игорем Коломойским, поэтому «окно для прекращения войны в Донбассе может закрыться». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с процессом подготовки переговоров «нормандской четверки» в Париже, которые должны пройти 9 декабря.

По словам французского источника агентства, на переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретят Зеленского единой позицией. Агентство напоминает, что Макрон и Меркель на прошлой неделе провели встречу в Лондоне, в ходе которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.

Сам Зеленский ранее заявлял, что опасается, что переговоры по Донбассу пройдут безрезультатно. «Я хочу вернуться со встречи в «нормандском формате» с пониманием и ощущением того, что все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», — говорил он 6 декабря.

Как напоминает Bloomberg, накануне саммита Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и призвал их поддержать мирные инициативы Киева. Кроме того, в конце октября он посетил Донбасс, где поговорил с добровольцами, выступавшими против разведения сил в регионе.