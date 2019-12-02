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Политика ,  
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Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
Президент Украины хочет добиться на саммите в Париже обмена пленными и перемирия. Он также заявил о несогласии с пунктом минских соглашений о контроле за границей
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям. Первое из них — обмен удерживаемыми лицами.

«Мы ожидаем, что сможем провести новый обмен пленными, но в этот раз гораздо более масштабный», — сказал он в интервью, опубликованном французской газетой Le Monde. Зеленский добавил, что в ходе встречи с лидерами Франции, Германии и России хочет обсудить детали обмена, включая его сроки. «Наш приоритет — сохранить жизни [людей]», — добавил украинский лидер. Помимо Le Monde в интервью участвовали журналисты немецкого Der Spiegel, польской газеты Gazeta Wyborcza и американского журнала Time.

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Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте

О том, что Украина, самопровозглашенные республики Донбасса и Россия согласовали базовый сценарий обмена «всех на всех», сообщали ранее источники РБК. По их данным, речь идет об обмене 250 человек, находящихся на Украине, и 100 человек со стороны ДНР и ЛНР.

Второе направление, по которому Зеленский хочет добиться подвижек в ходе переговоров в Париже, — перемирие в Донбассе. Украинский лидер назвал эту тему «деликатной», но выразил надежду, что «настоящее перемирие» все-таки будет достигнуто. «Это правда, что интенсивность военных действий снизилась с 2015 года, как и число жертв, но все равно [боевые действия] не прекращены», — сказал он. Ранее Зеленский называл перемирие в Донбассе «фейковым».

Переходить к вопросу выборов на юго-востоке Украины можно будет только после того, как будут улажены вопросы с обменом пленными и перемирием, сказал Зеленский. «Для этого [выборов] нужно провести полное разоружение, разведение вооруженных группировок, а также избавиться от оружия», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский выразил несогласие с пунктом 9 минских соглашений о порядке проведения выборов в ЛНР и ДНР. Согласно ему, восстановление полного контроля над границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться после местных выборов. «Я не согласен с такой последовательностью событий. Это позиция украинцев, и мы сохраним твердость [в этом вопросе]», — сказал он.

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Зеленский пообещал побороться за «потерявшихся жителей Донбасса»

Ответ Зеленского на вопрос о том, при каких условиях Киев получит контроль за всей границей с Россией, по-разному изложен изданиями, участвовавшими в интервью. По версии, опубликованной Le Monde, Зеленский заявил, что не согласен с тем, как вопрос возвращения контроля изложен в минских соглашениях 2015 года, с последовательностью действий, по которой граница переходит под контроль только после проведения выборов. В версии Time, Зеленский выразил несогласие с тем, «как это изложено в предыдущих соглашениях», не упоминая ни минских соглашений, ни согласованной уже после его прихода к власти «формулы Штайнмайера».

Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Зеленский, Украина, Россия, «нормандская четверка»
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