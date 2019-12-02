Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»

Президент Украины хочет добиться на саммите в Париже обмена пленными и перемирия. Он также заявил о несогласии с пунктом минских соглашений о контроле за границей

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям. Первое из них — обмен удерживаемыми лицами.

«Мы ожидаем, что сможем провести новый обмен пленными, но в этот раз гораздо более масштабный», — сказал он в интервью, опубликованном французской газетой Le Monde. Зеленский добавил, что в ходе встречи с лидерами Франции, Германии и России хочет обсудить детали обмена, включая его сроки. «Наш приоритет — сохранить жизни [людей]», — добавил украинский лидер. Помимо Le Monde в интервью участвовали журналисты немецкого Der Spiegel, польской газеты Gazeta Wyborcza и американского журнала Time.

О том, что Украина, самопровозглашенные республики Донбасса и Россия согласовали базовый сценарий обмена «всех на всех», сообщали ранее источники РБК. По их данным, речь идет об обмене 250 человек, находящихся на Украине, и 100 человек со стороны ДНР и ЛНР.

Второе направление, по которому Зеленский хочет добиться подвижек в ходе переговоров в Париже, — перемирие в Донбассе. Украинский лидер назвал эту тему «деликатной», но выразил надежду, что «настоящее перемирие» все-таки будет достигнуто. «Это правда, что интенсивность военных действий снизилась с 2015 года, как и число жертв, но все равно [боевые действия] не прекращены», — сказал он. Ранее Зеленский называл перемирие в Донбассе «фейковым».