Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

Они требуют от Владимира Зеленского не допустить капитуляции Украины

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Киеве перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского началась акция «Стояние на Банковой», объявленная накануне проведения «нормандского саммита». Об этом сообщает агентство «УНИАН».

По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.

Как сообщает агентство «Интерфакс Украина», среди участников акции есть как представители националистических организаций, так и гражданские активисты. Они заявили, что намерены ночевать в палатках и всю ночь слушать выступления певцов и музыкантов, требуя от президента «не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи «нормандской четверки» 9 декабря. Утверждается, что акция продлится до завершения саммита в Париже.

Само здание Офиса президента охраняют несколько сотен сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Указывается, что они сначала попытались помешать протестующим соорудить сцену, однако затем перестали вмешиваться в их действия.

В Twitter национальной полиции Украины говорится о том, что возле Офиса президента собралось около двух тысяч человек.