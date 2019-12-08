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Митингующие в Киеве пригрозили Зеленскому «рейсом в Ростов»
В преддверии саммита в «нормандском формате» в Киеве проходит протестная акция оппозиции, участники требуют от Зеленского не идти на уступки на переговорах и предлагают ему «доказать, что не лох»
Майдан Независимости в Киеве (Фото: РИА Новости)

На предстоящих в Париже переговорах в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский не должен переходить «красные линии», иначе он может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил ведущий украинского «Пятого канала» (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) Виталий Гайдукевич, выступая на митинге оппозиции в Киеве. Трансляция с акции доступна в аккаунте «Пятого канала» на YouTube.

«Можете кататься на самокатах, но не в кабмине. Можете снимать видосики, но не на Банковой. Бубочка (речь идет о Зеленском. — РБК), тебе 42 годика и ты не лох? Так докажи, что ты не лох, в Париже. Иначе твой рейс будет не Париж — Киев, а Париж — Ростов. И это будет, если не завтра, то немного позже», — заявил Гайдукевич.

Политика
В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать

8 декабря в Киеве на майдане Независимости проходит протестный митинг, организованный партиями «Европейская солидарность» (глава — Петр Порошенко), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) и «Голос» (Святослав Вакарчук). Участники в преддверии переговоров в Париже 9 декабря потребовали от Зеленского не переходить «красные линии» — в частности, не соглашаться на компромиссы по вопросам Крыма и европейского курса Украины.

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия), который был создан для урегулирования ситуации в Донбассе, пройдет в Париже 9 декабря и станет первой с 2016 года. Проведение переговоров стало возможным после подписания в начале ноября «формулы Штайнмайера», регулирующей отвод войск, разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе, а также проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский
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