Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Речь идет о совместном заявлении трех фракциях Верховной рады, которые потребовали от президентом Украины соблюдения на переговорах в «нормандском формате» «красных линий»

Фото: eurosolidarity.org

Три парламентские фракции, представляющие оппозицию в Верховной раде, — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — обнародовали совместное заявление, в котором обозначили «красные линии», которые должен будет соблюдать президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах в «нормандском формате».

По мнению оппозиции, нарушение эти линий нанесет «непоправимый ущерб Украине». Всего в заявлении названы пять «красных линий»:

Никаких компромиссов в отношении унитарного государства и никакой федерализации.

Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственным рубежом.

Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину.

Никакого прекращения международных судебных процессов против

«Европейская солидарность» (глава партии экс-президент Украины Петр Порошенко), «Батькивщина» (лидер партии Юлия Тимошенко) и «Голос» (лидер партии Святослав Вакарчук) в совокупности 71 из 422 мест в парламенте.

Переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, германия) запланированы на 9 декабря в Париже. Для Зеленского это будут первые переговоры в таком формате. Основной темой встречи, как ожидается станет вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.