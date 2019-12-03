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Политика ,  
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Речь идет о совместном заявлении трех фракциях Верховной рады, которые потребовали от президентом Украины соблюдения на переговорах в «нормандском формате» «красных линий»
Фото: eurosolidarity.org

Три парламентские фракции, представляющие оппозицию в Верховной раде, — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — обнародовали совместное заявление, в котором обозначили «красные линии», которые должен будет соблюдать президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах в «нормандском формате».

По мнению оппозиции, нарушение эти линий нанесет «непоправимый ущерб Украине». Всего в заявлении названы пять «красных линий»:

  • Никаких компромиссов в отношении унитарного государства и никакой федерализации.
  • Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.
  • Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственным рубежом.
  • Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину.
  • Никакого прекращения международных судебных процессов против

«Европейская солидарность» (глава партии экс-президент Украины Петр Порошенко), «Батькивщина» (лидер партии Юлия Тимошенко) и «Голос» (лидер партии Святослав Вакарчук) в совокупности 71 из 422 мест в парламенте.

Переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, германия) запланированы на 9 декабря в Париже. Для Зеленского это будут первые переговоры в таком формате. Основной темой встречи, как ожидается станет вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Верховная рада, Владимир Зеленский, «нормандский формат», Донбасс
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