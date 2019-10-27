Зеленский опубликовал видео спора с добровольцем в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видео о своей поездке в населенный пункт Золотое, находящийся в зоне разведения войск в Донбассе.

На видео, в частности, запечатлено общение президента с одним из представителей местных добровольческих отрядов. У Зеленского и одного из бойцов возник спор по поводу разведения сил в Донбассе. «Я вам не угрожаю ничем, говорю по-человечески, пацаны, уберите оружие», — сказал добровольцу президент.

Доброволец также обратился к Зеленскому с вопросом, будет ли он встречаться с участниками протестной акции «Нет капитуляции», которая проходила на Украине в начале октября и была направлена против реализации подписанной Киевом «формулы Штайнмайера».

«Я к тебе пришел и сказал, оружие уберите, а ты меня не переводи на акции», — сказал Зеленский.

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