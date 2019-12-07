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Зеленский заявил о настрое на «результат» от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в «нормандском формате» 9 декабря и ожидает от этой встречи «конкретных результатов». Об этом он сказал в эфире передачи «Свобода слова».

По его словам, двусторонние встречи запланированы у «всех президентов». Зеленский отметил, что хотел бы вернуться на Украину с «конкретными результатами» и не боится встречи.

«Я очень не люблю нерезультативные переговоры — это единственное чего я боюсь», — сообщил Зеленский (цитата по УНИАН).

Политика
В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать

Встреча в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Ее главной темой станет урегулирование конфликта в Донбассе. «Нормандский саммит» станет первым, в котором примет участие Зеленский. Кроме того, в ходе саммита должна состояться первая встреча украинского лидера с Путиным.

6 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поедет на саммит в Париж с «серьезным настроем». Ранее Песков заявил, что по итогам встречи в «нормандском формате» скорее всего примут «необязывающий документ» с фиксацией «точек», в которых есть совместное понимание.

Теги: Владимир Зеленский, саммит, Париж
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