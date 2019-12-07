Зеленский заявил о настрое на «результат» от встречи с Путиным в Париже

Зеленский заявил о настрое на «результат» от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в «нормандском формате» 9 декабря и ожидает от этой встречи «конкретных результатов». Об этом он сказал в эфире передачи «Свобода слова».

По его словам, двусторонние встречи запланированы у «всех президентов». Зеленский отметил, что хотел бы вернуться на Украину с «конкретными результатами» и не боится встречи.

«Я очень не люблю нерезультативные переговоры — это единственное чего я боюсь», — сообщил Зеленский (цитата по УНИАН).

Встреча в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Ее главной темой станет урегулирование конфликта в Донбассе. «Нормандский саммит» станет первым, в котором примет участие Зеленский. Кроме того, в ходе саммита должна состояться первая встреча украинского лидера с Путиным.