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Политика ,  
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Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского
По словам секретаря СНБО, связанные с подготовкой к «нормандскому» саммиту процессы «отрабатывали» 22 госоргана и спецслужбы Украины, таким образом Зеленский появится на встрече с информацией в интересах Украины

На саммит в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны. Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил секретарь организации Алексей Данилов. Трансляцию в YouTube вел украинский «Пятый канал».

«Президент едет на Нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что связанные с подготовкой к саммиту процессы «отрабатывали» 22 украинских госоргана и спецслужбы.

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В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать

По словам Данилова, на закрытом заседании совета утвердили один из сценариев развития событий, который планируют реализовывать в качестве основного. Он добавил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает «возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины».

Кроме того, как отметил Данилов, власти планируют вернуть своих пленных, а третьим вопросом в повестке будет проведение местных выборов отдельных районах Донецкой и Луганских областей.

«Нормандская» четверка (Россия, Германия, Франция, Украина) соберется в Париже впервые с 2016 года. Условием для организации саммита стало принятие «формулы Штайнмайера», которая регламентирует проведение местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе, а также разведение сил и средств в регионе (у станицы Луганской, населенных пунктов Золотое и Петровский).

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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

В Кремле заявили, что ждать существенного прорыва по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, который будет основной темой саммита, не стоит. На Украине отмечали, что по итогам переговоров будет опубликован документ, который закрепит достигнутые положения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что по итогам встречи не будет никакого соглашения. По его словам, это «было бы завышенным ожиданием».

Теги: Владимир Зеленский, «нормандский формат», Украина
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