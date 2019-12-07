Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского

По словам секретаря СНБО, связанные с подготовкой к «нормандскому» саммиту процессы «отрабатывали» 22 госоргана и спецслужбы Украины, таким образом Зеленский появится на встрече с информацией в интересах Украины

На саммит в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поедет, «вооружившись» информацией, которая будет использоваться в интересах страны. Об этом по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил секретарь организации Алексей Данилов. Трансляцию в YouTube вел украинский «Пятый канал».

«Президент едет на Нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что связанные с подготовкой к саммиту процессы «отрабатывали» 22 украинских госоргана и спецслужбы.

По словам Данилова, на закрытом заседании совета утвердили один из сценариев развития событий, который планируют реализовывать в качестве основного. Он добавил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает «возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины».