Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Настрой серьезный, ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта», — заявил он. Необходимо также не допустить попытки размыть минские соглашения; предстоит также провести двусторонние встречи с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель, добавил Песков.

На вопрос, могут ли помешать саммиту «нормандской четверки» проходящие в Париже митинге, пресс-секретарь отметил, что их опасность для мероприятия преувеличена. Он выразил уверенность, что власти Франции обеспечат необходимые условия для переговоров мировых лидеров.

В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится первая за последние три года встреча «нормандской четверки», в ходе которой Россия, Украина, Германия и Франция обсудят исполнение минских договоренностей и меры по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее в Кремле предложили не ждать какого-либо прорыва на саммите, допустив подписание на нем «необязывающего» документа. В преддверии встречи экс-президент Украины Петр Порошенко также раскрыл Зеленскому секрет «любимых фишек» Путина, порекомендовав не оставаться ему с российским лидером один на один и не поддаваться на его «кагэбэшные манипуляции».