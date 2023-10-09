Москалькова анонсировала крупные обмены военнопленными с Украиной

Глава ДНР Денис Пушилин на прошлой неделе заявил, что в украинском плену остаются порядка 500 российских военнослужащих. По словам Москальковой, работа по обмену военнопленными ведется ежедневно, планируются крупные обмены

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Работа с украинской стороной по обмену военнопленными ведется ежедневно, планируются крупные обмены. Об этом заявила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Практически в ежедневном режиме идет переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной рады [Дмитрия Лубинца]. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта [по обмену пленными] идет», — подчеркнула омбудсмен.

Отвечая на вопрос, планируются ли крупные обмены военнопленными, Москалькова заявила: «Конечно, планируются».

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно проводили обмен пленными. В последний раз Минобороны России сообщило об обмене 6 июля. Тогда из плена вернули 45 российских военных. Также Россия и Украина проводят обмены телами погибших.

В начале октября глава ДНР Денис Пушилин говорил, что в украинском плену остаются порядка 500 российских военнослужащих. При этом, по его словам, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше.

Министр обороны России Сергей Шойгу в прошлом июне говорил, что в российском плену находятся 6489 военных ВСУ. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало о новых захваченных пленных, а также о проведенных обменах. Киев число военнопленных не раскрывает.

О том, что стороны приближаются к соглашению по обмену пленными в формате «всех на всех», говорил в апреле глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Такую инициативу ранее выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

Замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя заявление Буданова, подчеркнул, что Россия делает все, чтобы ее бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой. В Кремле переадресовали в Минобороны предложение по пленным.