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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин назвал количество находящихся в плену ВСУ российских военных

Пушилин: в плену на Украине находятся порядка 500 российских военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Порядка 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену, при этом число украинских военных в российском плену в несколько раз выше, заявил в эфире «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин.

«Счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи, а в плену у киевского режима находится порядка 500 наших ребят. Цифры не сопоставимы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава региона уточнил, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто находится в плену, а найти данные пленных бойцов довольно сложно.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
военнопленные пленные Военная операция на Украине ВСУ
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