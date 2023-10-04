Пушилин назвал количество находящихся в плену ВСУ российских военных

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Порядка 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену, при этом число украинских военных в российском плену в несколько раз выше, заявил в эфире «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин.

«Счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи, а в плену у киевского режима находится порядка 500 наших ребят. Цифры не сопоставимы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Глава региона уточнил, что украинская сторона не предоставляет информацию о тех, кто находится в плену, а найти данные пленных бойцов довольно сложно.

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