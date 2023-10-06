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Военная операция на Украине ,  
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Украина вернула тела 64 погибших военных

Киев сообщил о возвращении 64 тел украинских военных
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Военная операция на Украине
Киев сообщил о возвращении 64 погибших украинских военных, Москва пока это никак не комментировала. Власти Украины допускали обмен сторон всеми пленными, МИД России отметил, что Москва прилагает все усилия для возвращения пленных
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Киев вернул на подконтрольную территорию тела 64 погибших украинских военных сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины.

Штаб пообещал передать тела погибших служащих ВСУ медэкспертам для установления личностей, а также продолжить добиваться возвращение военнопленных или погибших солдат.

«Без комментариев» — ответил РБК пресс-секретарь российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой.

РБК направил запрос в Департамент информации Минобороны России и обратился за комментарием к депутату Госдумы, представителю Парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаилу Саралиеву.

Москва и Киев регулярно неоднократно сообщали об обменах пленными и телами погибших в зоне боевых действий. Украина 4 августа получила 44 тела, Россия в тот же день сообщила о передаче ей тел 160 погибших. В конце месяца на Украину вернули тела 84 погибших.

Стороны приближаются к соглашению по обмену пленными в формате «всех на всех», говорил в апреле глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Такую инициативу ранее выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

МИД России в ответ на слова Буданова сообщил, что российская сторона прилагает все усилия для возвращения российских пленных домой из украинского плена. Собеседник РБК, приближенный к парламентской координационной группе по вопросам военной операции при этом выражал сомнение, что Москва согласится на идею Киева, поскольку, с его слов, находящихся в российском плену военных гораздо больше.

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В украинском плену находятся около 500 российских военных, сообщил в начале октября глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, число украинских военных в российском плену в несколько раз выше.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Украина ВСУ обмен пленными Военная операция на Украине
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