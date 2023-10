ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле превысило 700 человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ. Минздрав Израиля сообщает о 2314 пострадавших. Число погибших в секторе Газа выросло до 413, пострадали 2300 человек, сообщает Минздрав Палестины.

В подготовке нападения ХАМАСа на Израиль могли участвовать службы безопасности Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа приняли участие в нескольких встречах в Бейруте, где с палестинским движением и ливанской «Хезболлой» обсуждался план атаки. Иран ранее поддержал ХАМАС.

Египту не удалось убедить палестинскую сторону освободить захваченных боевиками ХАМАС израильтян, пишет The Wall Street Journal. При этом cобеседник в правительстве Израиля заявил The Times of Israel, что ему ничего не известно о таких переговорах с участием Египта.