ХАМАС начал войну с Израилем. Главное
Главное к 2:45 мск
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Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле превысило 700 человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ. Минздрав Израиля сообщает о 2314 пострадавших. Число погибших в секторе Газа выросло до 413, пострадали 2300 человек, сообщает Минздрав Палестины.
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В подготовке нападения ХАМАСа на Израиль могли участвовать службы безопасности Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа приняли участие в нескольких встречах в Бейруте, где с палестинским движением и ливанской «Хезболлой» обсуждался план атаки. Иран ранее поддержал ХАМАС.
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Армия обороны Израиля сообщила о захвате Мухаммада Абу Гали, заместителя командующего южной дивизии ВМС ХАМАС.
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ХАМАС в ночь на 9 октября выпустил около ста ракет по городу Ашкелон на юге Израиля. Есть попадания в жилые дома, власти сообщили о пострадавших. Также палестинское движение заявило о запуске ракет в сторну аэропорта Бен-Гурион около Тель-Авива.
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По данным ООН, из-за военного обострения 123 538 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь, сообщили в Белом доме. В Вашингтоне не стали раскрывать, что войдет в пакет помощи.
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США планируют перебросить корабли и военные самолеты поближе к Израилю, сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на источники.По его данным, переброска начнется немедленно, однако на место вся техника прибудет только через несколько дней. В Пентагоне заявили, что отправляют в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд».
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Израиль официально перешел в состояние войны, сообщили в канцелярии премьер-министра Нетаньяху.
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Египту не удалось убедить палестинскую сторону освободить захваченных боевиками ХАМАС израильтян, пишет The Wall Street Journal. При этом cобеседник в правительстве Израиля заявил The Times of Israel, что ему ничего не известно о таких переговорах с участием Египта.
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Германия пересмотрит помощь Палестине в свете нападения ХАМАС на Израиль, сообщила министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.
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Армия Израиля предупредила о «жестких ударах в секторе Газа». Представитель ЦАХАЛ заявил CNN, что военные эвакуируют израильские общины близ границы и делают все, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб.
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Армия обороны Израиля уничтожила 400 боевиков ХАМАС в секторе Газа, сообщил представитель ЦАХАЛ. Десятки членов исламистского движения попали в плен.
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В египетской Александрии полицейский открыл стрельбу по туристической группе, погибли двое израильтян и один египтянин, сообщает Sky News Arabia.
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В актерском агентстве «Апрель» сообщили РБК, что Елизавета Прудникова, сообщения о похищении которой боевиками ХАМАС появились в соцсетях, находится в Москве. По данным канала Baza, путаница могла возникнуть из-за того, что Прудникову указала в качестве контакта для связи одна из пропавших девушек.
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Два гражданина Таиланда погибли во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль, сообщил тайский премьер Сретта Тависин. МИД Таиланда работает над эвакуацией своих граждан из Израиля. Ранее сообщалось о гибели в Израиле студента из Камбоджи.
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Посольство России призвало россиян, особенно находящихся на юге Израиля, следовать рекомендациям местных властей и оставаться в безопасных местах. Дипломатическое представительство также опубликовало номер горячей линии для граждан России: +972 54 962 23 41.
Что произошло
- Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы» и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы Израиля.
- Атаку ХАМАС проводит с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Этот сектор граничит с юго-западной частью Израиля.
- Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.
Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня — самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Война Судного дня началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Египет начал наступление на Синайский полуостров, контролировавшийся израильскими силами, а Сирия — на Голанские высоты. Военные действия завершились 25 октября после ряда успешных контратак Израиля.
Как идут боевые действия
- ХАМАС заявил, что по Израилю будет нанесен удар 5 тыс. ракет. Представитель армии страны (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что с 6:30 утра по израильской территории было выпущено 2,2 тыс. ракет.
- Воздушную тревогу объявили на юге и центре страны. Сирены звучали в ряде крупных городов, в том числе в Тель-Авиве, в Иерусалиме и Беэр-Шеве.
- Десятки боевиков также проникли в ряд приграничных районов на юге Израиля. Там идут бои. На кадрах оттуда видно, как вооруженные люди на грузовиках открывают огонь в городе Сдероте. В другом видео показано, как боевики проникают на территорию Израиля на дельтаплане. Местные жители также сообщили, что боевиков заметили на улице кибуца (сельскохозяйственной коммуны) Беэри. Представитель армии страны Даниэль Хагари заявил, что боевики проникли на территорию страны с суши, моря и воздуха. Бои идут по меньшей мере в семи местах, сказал он.
- Палестинское исламистское движение ХАМАС захватило в плен десятки граждан Израиля, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки. Речь может идти по меньшей мере о 35 людях, среди них могут быть не только военные, но и мирные жители.
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The Jerusalem Post со ссылкой на неназванный источник в израильских спецслужбах пишет, что боевики ХАМАСа в том числе проникли на базу ЦАХАЛА на юге Израиля. Связь с военными на этой базе прервалась, утверждает издание.
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Израильские военные призвали жителей приграничных районов запереться в домах, а остальных оставаться вблизи бомбоубежищ.
Позиция ХАМАС
- Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
- Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
- В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.
- В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.
- МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.
Что ответил Израиль
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
- Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
- ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары, задействованы десятки истребителей.
- На границе с сектором Газа сконцентрированы четыре израильских дивизии и 31 батальон.
- Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил массовый призыв резервистов.
- На всей территории Израиля объявлен режим ЧС.
- Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днем сообщила об ударе по 17 военным объектам и четырем штабам ХАМАСа в секторе Газа.
Международная реакция
- МИД выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, говорится в заявлении ведомства.
- Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной, а также с арабскими странами, заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИДа Михаил Богданов. «Само собой, мы всегда призываем к сдержанности», — отметил он. По словам дипломата, для Москвы это обострение стало «неожиданным». «Если бы ожидали, не допустили бы этого», — отметил он. Сейчас нужно понять причины случившегося и возможные последствия, сказал дипломат.
- США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. «Я осуждаю неизбирательный ракетный обстрел террористами ХАМАС израильских гражданских лиц. Полностью поддерживаю право Израиля на защиту от подобных террористических актов», — заявила поверенный в делах США в Израиле Стефани Халлетт.
- Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
- Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
- Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
- МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
- Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
- В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X (ранее — Twitter).
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