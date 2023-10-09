ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

Главное к 2:45 мск

Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле превысило 700 человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ. Минздрав Израиля сообщает о 2314 пострадавших. Число погибших в секторе Газа выросло до 413, пострадали 2300 человек, сообщает Минздрав Палестины.

В подготовке нападения ХАМАСа на Израиль могли участвовать службы безопасности Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа приняли участие в нескольких встречах в Бейруте, где с палестинским движением и ливанской «Хезболлой» обсуждался план атаки. Иран ранее поддержал ХАМАС.

Армия обороны Израиля сообщила о захвате Мухаммада Абу Гали, заместителя командующего южной дивизии ВМС ХАМАС.

ХАМАС в ночь на 9 октября выпустил около ста ракет по городу Ашкелон на юге Израиля. Есть попадания в жилые дома, власти сообщили о пострадавших. Также палестинское движение заявило о запуске ракет в сторну аэропорта Бен-Гурион около Тель-Авива.

По данным ООН, из-за военного обострения 123 538 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь, сообщили в Белом доме. В Вашингтоне не стали раскрывать, что войдет в пакет помощи.

США планируют перебросить корабли и военные самолеты поближе к Израилю, сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на источники.По его данным, переброска начнется немедленно, однако на место вся техника прибудет только через несколько дней. В Пентагоне заявили, что отправляют в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд».

Израиль официально перешел в состояние войны, сообщили в канцелярии премьер-министра Нетаньяху.

Египту не удалось убедить палестинскую сторону освободить захваченных боевиками ХАМАС израильтян, пишет The Wall Street Journal. При этом cобеседник в правительстве Израиля заявил The Times of Israel, что ему ничего не известно о таких переговорах с участием Египта.

Германия пересмотрит помощь Палестине в свете нападения ХАМАС на Израиль, сообщила министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Армия Израиля предупредила о «жестких ударах в секторе Газа». Представитель ЦАХАЛ заявил CNN, что военные эвакуируют израильские общины близ границы и делают все, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб.

Армия обороны Израиля уничтожила 400 боевиков ХАМАС в секторе Газа, сообщил представитель ЦАХАЛ. Десятки членов исламистского движения попали в плен.

В египетской Александрии полицейский открыл стрельбу по туристической группе, погибли двое израильтян и один египтянин, сообщает Sky News Arabia.

В актерском агентстве «Апрель» сообщили РБК, что Елизавета Прудникова, сообщения о похищении которой боевиками ХАМАС появились в соцсетях, находится в Москве. По данным канала Baza, путаница могла возникнуть из-за того, что Прудникову указала в качестве контакта для связи одна из пропавших девушек.

Два гражданина Таиланда погибли во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль, сообщил тайский премьер Сретта Тависин. МИД Таиланда работает над эвакуацией своих граждан из Израиля. Ранее сообщалось о гибели в Израиле студента из Камбоджи.