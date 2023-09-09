Bloomberg узнал о тайных встречах Эрдогана с лидерами G20 из-за зерна

Эрдоган в ходе закрытых встреч на саммите G20 призывает лидеров выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, узнал Bloomberg. Речь идет о переподключении к SWIFT и облегчении страхования экспорта

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся сейчас в Нью-Дели на саммите G20, проводит закрытые встречи с мировыми лидерами и призывает их выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, говоривших на условии анонимности.

По их словам, Эрдоган, в частности, предлагает облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить Россию к системе SWIFT для проведения международных платежей.

Lloyd's of London — это рыночная площадка, позволяющая свести покупателей и продавцов страховки.

Еще одним вариантом возобновления сделки Турция называет ослабление некоторый санкций, которые, по утверждению Москвы, не позволяют ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, к примеру тракторы и запчасти, пишет Bloomberg. Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку, добавил неназванный индийский чиновник.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта. Сделку продлевали три раза — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия. Россия допускает возвращение к соглашениям при соблюдении ее требований: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа заявил, что направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. «Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», — сказал тогда он.



Президент России Владимир Путин на недавней встрече с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер при этом предложил Киеву для возобновления переговоров «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя слова Эрдогана, заявил, что Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России.

Через несколько дней после встречи лидеров России и Турции в Сочи замглавы российского МИДа Александр Грушко объявил о договоренности по экспорту 1 млн т российского зерна в Турцию. Путин ранее говорил, что это зерно будет отправляться в беднейшие африканские страны, а само соглашение не служит заменой черноморской морской инициативы, но станет «огромным вкладом» в решение проблем.