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МИД назвал новой порцией обещаний последние предложения ООН по зерну

МИД назвал новой порцией обещаний последние предложения ООН по зерну
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат «никаких новых элементов» и не могут стать основой для нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из России, следует из заявления МИД России.

«Вместо реальных изъятий из санкций Россия лишь получает новую порцию обещаний от секретариата ООН», — отметили в ведомстве. Взамен от России требуют полного восстановления зерновой сделки, говорится в заявлении.

«Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — подчеркнули в МИДе.

Речь идет о следующих предложениях ООН, которые в заявлении названы «якобы прорывными»:

  • SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка»;
  • создание страховой платформы;
  • разблокирование зарубежных активов российских производителей удобрений;
  • налаживание доступа российских судов в европейские порты.

На Смоленской площади не увидели в них ничего нового по сравнению с предыдущими обещаниями ООН, которые, как неоднократно заявляла Москва, не были выполнены.

У переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT «нет рабочих альтернатив» — ни с опциями филиалов и «дочек», ни через канал с JP Morgan, который был закрыт после приостановки сделки, говорится в документе. Что касается создания страховой платформы для российской сельхозпродукции, то, как отметили в ведомстве, это обещание не было выполнено с августа 2022 года до сих пор.

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С доступом российских судов и грузов в иностранные порты ООН тоже не смогла разобраться из-за возникающих в связи этим санкционных препятствий, добавили в МИДе. «Компаниям-производителям удобрений для разблокирования своих зарубежных активов и вовсе прямо предлагается признать свой подсанкционный статус, чтобы затем «на свой страх и риск» просить о послаблениях», — пояснили в ведомстве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа заявил, что направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. «Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин на недавней встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер предложил Киеву для возобновления переговоров «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя это, заявил, что Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России.

Теги
Зерновая сделка зерно МИД ООН
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