МИД назвал новой порцией обещаний последние предложения ООН по зерну
Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат «никаких новых элементов» и не могут стать основой для нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из России, следует из заявления МИД России.
«Вместо реальных изъятий из санкций Россия лишь получает новую порцию обещаний от секретариата ООН», — отметили в ведомстве. Взамен от России требуют полного восстановления зерновой сделки, говорится в заявлении.
«Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — подчеркнули в МИДе.
Речь идет о следующих предложениях ООН, которые в заявлении названы «якобы прорывными»:
- SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка»;
- создание страховой платформы;
- разблокирование зарубежных активов российских производителей удобрений;
- налаживание доступа российских судов в европейские порты.
На Смоленской площади не увидели в них ничего нового по сравнению с предыдущими обещаниями ООН, которые, как неоднократно заявляла Москва, не были выполнены.
У переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT «нет рабочих альтернатив» — ни с опциями филиалов и «дочек», ни через канал с JP Morgan, который был закрыт после приостановки сделки, говорится в документе. Что касается создания страховой платформы для российской сельхозпродукции, то, как отметили в ведомстве, это обещание не было выполнено с августа 2022 года до сих пор.
С доступом российских судов и грузов в иностранные порты ООН тоже не смогла разобраться из-за возникающих в связи этим санкционных препятствий, добавили в МИДе. «Компаниям-производителям удобрений для разблокирования своих зарубежных активов и вовсе прямо предлагается признать свой подсанкционный статус, чтобы затем «на свой страх и риск» просить о послаблениях», — пояснили в ведомстве.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 31 августа заявил, что направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения по возобновлению зерновой сделки. «Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», — сказал Лавров.
Президент России Владимир Путин на недавней встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер предложил Киеву для возобновления переговоров «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, комментируя это, заявил, что Украина не будет соглашаться на уступки в пользу России.