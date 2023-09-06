Россия и Турция договорились о поставке 1 млн т зерна

О том, что Россия близка к завершению переговоров о передаче Турции 1 млн т зерна для переработки и дальнейшей поставки в беднейшие страны, Путин говорил 4 сентября. В МИДе заявили, что все принципиальные договоренности достигнуты

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Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 млн т зерна при содействии Катара, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, сообщил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передает «РИА Новости»,

«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, когда эти поставки могут начаться.

В то же время, по словам Грушко, все еще необходимо рассмотреть целый ряд вопросов, включая логистику, финансы, маршруты, страны назначения, количество зерна и др.

О том, что Россия близка к завершению переговоров с шестью странами Африки по доставке бесплатного зерна, а также готова передать Турции 1 млн т зерна для переработки и дальнейшей поставки в беднейшие страны, 4 сентября заявил президент России Владимир Путин. «Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны», — сказал тогда президент.



В то же время он подчеркивал, что договоренность России, Турции и Катара не заменит черноморскую зерновую сделку, но станет «огромным вкладом» в решение проблем.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта. Сделка неоднократно продлевалась, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Россия допускает возвращение к соглашениям при соблюдении ее требований: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники, снятие ограничений с экспорта российских удобрений.

Путин отмечал, что после выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно выросли, поэтому Москва сможет получить больший доход от продажи зерна и готова поделиться с беднейшими странами. В конце июля он рассказал, что бесплатные поставки 25–50 тыс. т российского зерна начнутся в течение ближайших трех-четырех месяцев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что в 2022–2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 года сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, а в 2022 году объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд. При этом экспорт зерна из России в 2021–2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020–2021 — 49 млн т.

Ранее Патрушев говорил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 году может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка от 4 сентября, экспортный индекс пшеницы с отгрузкой из портов Черного моря (Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea Spot) по сравнению с концом июля этого года вырос на 5%, до $250 за тонну.