branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
Киев отказался от совета Эрдогана по уступкам в зерновой сделке Политика, 01:34
В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса» Политика, 01:22
Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака «Сбер银行» Бизнес, 01:00
В Эстонии не рекомендовали студентам ехать в Россию для учебы Политика, 00:54
На Украине погиб доброволец из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ Политика, 00:27
Болгария забрала терминал у ЛУКОЙЛа без компенсаций Бизнес, 00:15
Типографии не нашли в России замену европейским краскам и нитям для книг Технологии и медиа, 00:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении Политика, 04 сен, 23:50
За растрату ₽90 млн на создание БМП «Курганец» дали условные сроки Общество, 04 сен, 23:44
Рублев вышел в четвертьфинал US Open Спорт, 04 сен, 23:30
Путин присвоил звание «Мать-героиня» женщине, у которой 14 детей Общество, 04 сен, 23:29
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 04 сен, 23:11
Командующего миротворцами в Карабахе сменили второй раз за полгода Политика, 04 сен, 23:05
Путин заявил об уверенности нефтегазовых компаний на фоне санкций Политика, 04 сен, 23:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев отказался от совета Эрдогана по уступкам в зерновой сделке

Кулеба: Украина не сделает уступок по зерновой сделке после слов Эрдогана
Сюжет
Военная операция на Украине
Эрдоган после беседы с Путиным заявил о необходимости Украины «смягчить подходы» в отношении совместных шагов с Россией по зерновой сделке. МИД Украины заявил, что не откажется от санкций и других принципиальных позиций
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Украине не будет соглашаться на уступки в пользу России в вопросе продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет «Страна.ua».

Дипломаты Киева и Анкары контактировали до встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и «четко все разъяснили», продолжил он. Министр заверил, что Киев «будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию». Эта позиция справедлива, заверил он.

Кулеба выразил уверенность, что турецкий президент созвонится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и только после того, как Киев узнает все детали встречи, будут приниматься решения.

Путин и Эрдоган встретились в Сочи 4 сентября. Среди тем разговора были зерновая сделка и строительство новой АЭС в Синопе. Российский президент на пресс-конференции вновь заверил, что Москва готова вернуться к выполнению соглашения, если выполнят ее требования. Власти России требуют «переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок запчастей, налаживания транспортной логистики и страхования, восстановления доступа российских компаний к своим зарубежным активам».

Эрдоган сказал, что для возобновления зернового соглашения «Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией».

Кроме того, он напомнил о подготовке Турцией и ООН пакета предложений Москве для возвращения в зерновую сделку. «По этому вопросу я на двусторонней встрече с моим другом искренне поделился нашими взглядами. Убежден, что благодаря новому процессу можно достичь результата. Верю, что в ближайшее время мы сможем найти решение, которое будет отвечать ожиданиям Турции», — рассказал турецкий президент.

Читайте на РБК Pro
Акции «Самолета» могут войти в индексы MOEX и РТС. Какого роста ждать
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики
Прощай, $200 млрд: как рухнула ипотечная империя сына мясника из Бронкса

По информации Sabah и Anadolu, речь идет о начало переговоров о снятии санкций с российских производителей сельхозпродукции и переподключении Россельхозбанка к SWIFT. Первая газета добавила, что речь также шла об оценке ущерба аммиакопроводу Тольятти — Одесса в результате диверсии 5 июля. «Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — отмечали в российском МИДе.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Украина Дмитрий Кулеба МИД Украины Реджеп Тайип Эрдоган Зерновая сделка
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин раскрыл детали переговоров с Турцией о газовом хабе
Бизнес
Sabah узнала новые предложения ООН для возобновления зерновой сделки
Политика
Почему украинский министр обороны Резников подал в отставку
Политика