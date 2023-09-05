Киев отказался от совета Эрдогана по уступкам в зерновой сделке

Эрдоган после беседы с Путиным заявил о необходимости Украины «смягчить подходы» в отношении совместных шагов с Россией по зерновой сделке. МИД Украины заявил, что не откажется от санкций и других принципиальных позиций

Дмитрий Кулеба (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Украине не будет соглашаться на уступки в пользу России в вопросе продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет «Страна.ua».

Дипломаты Киева и Анкары контактировали до встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и «четко все разъяснили», продолжил он. Министр заверил, что Киев «будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию». Эта позиция справедлива, заверил он.

Кулеба выразил уверенность, что турецкий президент созвонится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и только после того, как Киев узнает все детали встречи, будут приниматься решения.

Путин и Эрдоган встретились в Сочи 4 сентября. Среди тем разговора были зерновая сделка и строительство новой АЭС в Синопе. Российский президент на пресс-конференции вновь заверил, что Москва готова вернуться к выполнению соглашения, если выполнят ее требования. Власти России требуют «переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок запчастей, налаживания транспортной логистики и страхования, восстановления доступа российских компаний к своим зарубежным активам».

Эрдоган сказал, что для возобновления зернового соглашения «Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией».

Кроме того, он напомнил о подготовке Турцией и ООН пакета предложений Москве для возвращения в зерновую сделку. «По этому вопросу я на двусторонней встрече с моим другом искренне поделился нашими взглядами. Убежден, что благодаря новому процессу можно достичь результата. Верю, что в ближайшее время мы сможем найти решение, которое будет отвечать ожиданиям Турции», — рассказал турецкий президент.

По информации Sabah и Anadolu, речь идет о начало переговоров о снятии санкций с российских производителей сельхозпродукции и переподключении Россельхозбанка к SWIFT. Первая газета добавила, что речь также шла об оценке ущерба аммиакопроводу Тольятти — Одесса в результате диверсии 5 июля. «Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — отмечали в российском МИДе.