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Путин анонсировал бесплатную поставку зерна шести странам Африки

Путин: Россия начнет бесплатную поставку зерна шести странам Африки через несколько недель
Россия близка к завершению переговоров с шестью странами Африки по доставке бесплатного зерна, а также готова передать Турции 1 млн т зерна для переработки и дальнейшей поставки в беднейшие страны, заявил Путин
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россия начнет бесплатную поставку зерна шести странам Африки через пару-тройку недель. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Помимо этого российская сторона готова организовать поставки 1 млн т зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей бесплатной поставки в беднейшие страны мира.

«Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны», — заключил Путин.

По его словам, Москва также готова подумать о том, чтобы реанимировать зерновую сделку, но только после того, как будут сняты ограничения на экспорт российской агропродукции.

«Сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — отметил он.

В данный момент страны Запада продолжают блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке, в том числе по экспорту российского зерна, подчеркнул Путин.

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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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