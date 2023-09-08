branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 17:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 23:11
В Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки Общество, 22:59
Звонарева в 39 лет вышла в финал US Open в парном разряде Спорт, 22:55
В IPhone нашли позволявшую устанавливать шпионскую программу уязвимость Технологии и медиа, 22:46
На Запорожской АЭС временно отпустят с работы часть сотрудников Политика, 22:44
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 22:15
Путин и ученый-ядерщик в Сарове обсудили формулу идеальной жены Общество, 22:04
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
ООН опровергла помощь России в обходе санкций ради зерновой сделки Политика, 21:50
Чем кибериммунитет отличается от цифровой защиты и каким компаниям нужен РБК и Kaspersky, 21:45
Киев решил отправлять зерно в Африку через порты на Дунае Бизнес, 21:26
Дисквалифицированный Федотов одержал первую победу с ЦСКА в сезоне КХЛ Спорт, 21:21
Минюст признал иноагентом лидера группы «Порнофильмы» Котлярова Политика, 21:16
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:56
Военная операция на Украине ,  
0 

ООН опровергла помощь России в обходе санкций ради зерновой сделки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

ООН помогает России с обходом санкций ради зерновой сделки, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Его брифинг транслировался на YouTube-канале организации.

«Интерпретация информации в статье [в немецкой газете] Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно», — сказал он.

Хак подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается найти возможности увеличить экспорт продовольствия и удобрений из двух стран таким образом, чтобы он работал в условиях существующих санкционных режимов.

8 сентября немецкая газета Bild и агентство Reuters сообщили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения для возобновления зерновой сделки, суть которой заключалась в вывозе украинского зерна по черноморскому коридору. Среди них:

  • создание в Люксембурге дочерней компании для попавшего под санкции Россельхозбанка — RSHB Capital SA, которая получит доступ к SWIFT;
  • учреждение отдельной страховой компании для страхования рисков кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения, в том числе на случай атак со стороны Украины;
  • выступление ООН как посредника в вопросе возвращения Москве активов, замороженных в странах ЕС;
  • обеспечение доступа российских судов, перевозящих сельхозпродукцию, в порты Евросоюза.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке в июле, спустя почти год ее существования, заявив, что требования Москвы, изложенные в одной из частей соглашения, за это время так и не были выполнены. Кремль допускал, что Россия вернется к сделке, как только будут выполнены ее условия.

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Теги
ООН Зерновая сделка санкции
Материалы по теме
Sabah узнала новые предложения ООН для возобновления зерновой сделки
Политика
Шойгу и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку
Политика
Кулеба назвал последний шанс на возобновление зерновой сделки
Политика