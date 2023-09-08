ООН опровергла помощь России в обходе санкций ради зерновой сделки

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ООН помогает России с обходом санкций ради зерновой сделки, заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Его брифинг транслировался на YouTube-канале организации.

«Интерпретация информации в статье [в немецкой газете] Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно», — сказал он.

Хак подчеркнул, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается найти возможности увеличить экспорт продовольствия и удобрений из двух стран таким образом, чтобы он работал в условиях существующих санкционных режимов.

8 сентября немецкая газета Bild и агентство Reuters сообщили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил главе российского МИДа Сергею Лаврову предложения для возобновления зерновой сделки, суть которой заключалась в вывозе украинского зерна по черноморскому коридору. Среди них:

создание в Люксембурге дочерней компании для попавшего под санкции Россельхозбанка — RSHB Capital SA, которая получит доступ к SWIFT;

учреждение отдельной страховой компании для страхования рисков кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения, в том числе на случай атак со стороны Украины;

выступление ООН как посредника в вопросе возвращения Москве активов, замороженных в странах ЕС;

обеспечение доступа российских судов, перевозящих сельхозпродукцию, в порты Евросоюза.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке в июле, спустя почти год ее существования, заявив, что требования Москвы, изложенные в одной из частей соглашения, за это время так и не были выполнены. Кремль допускал, что Россия вернется к сделке, как только будут выполнены ее условия.