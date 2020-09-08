МВД Украины сообщило о насильном выдворении оппозиционеров из Белоруссии

Украинская сторона сообщила, что Колесникову, Родненкова и Кравцова власти Белоруссии фактически депортировали. Вывезти на Украину Колесникову белорусским силовикам не удалось лишь потому, что она разорвала свой паспорт

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МВД Украины сообщило, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов были насильно выдворены за пределы Белоруссии. Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



«От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь», — написал Геращенко.

«Их оформляют, они находятся сейчас в пункте пропуска. Если по всем документам не будет оснований их задерживать, они будут оформлены и впущены», — сообщили РБК в пресс-службе МВД Украины.

Источник «Интерфакс-Украина» утверждает, что Колесникова осталась в Белоруссии благодаря тому, что при попытке депортации она разорвала свойц паспорт.

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