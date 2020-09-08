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СМИ сообщили о порванном Колесниковой паспорте

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Оппозиционера и члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову пытались депортировать из Белоруссии, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками», — сказал он.

Официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РБК, что не располагает данной информацией.

Колесникову задержали на границе Белоруссии с Украиной
Политика
Мария Колесникова

«Информацией о том, что она порвала паспорт и по какой причине покинула автомобиль, не располагаем. В настоящий момент идет разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказал он.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что 7 сентября были похищены Колесникова и два ее соратника из совета Иван Кравцов и Антон Родненков. Телеканал «Беларусь 1» опубликовал видеоролик, в котором предположительно оппозиционеры попытались на машине пересечь границу. Журналисты заявили, что Кравцов и Родненков вытолкнули Колесникову из машины и ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

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Политика
Мария Колесникова

Позднее погранслужба Украины сообщила о въезде Родненкова и Кравцова на территорию страны. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал случившееся «насильственным выдворением из родной страны». Он также подчеркнул, что Колесникова — «смелая женщина», которая приняла меры, чтобы не допустить ее передвижения через границу.

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Теги: координационный совет оппозиции, Украина, Белоруссия, новости
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