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Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде Гомельской области. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники Telegram-канал незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

По данным штаба, в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря. Он подал в соответствующую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера, однако ему ответили, что Колесниковой в военной части нет, отметили в штабе.

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Политика
Мария Колесникова

Кроме того, штаб Бабарико заявил, что Госпогранкомитет, в котором ранее подтвердили факт задержания Колесниковой, теперь не сообщает, на каких основаниях произошло задержание и кто ее задерживал.

РБК официальный представитель Погранкомитета сообщил, что не располагает информацией о местонахождении Колесниковой.

О похищении Марии Колесниковй и еще двух членов совета в КС оппозиции заявили 7 сентября. Утром 8 сентября стало известно, что Колесникова была задержана. Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил в интервью российским журналистам, которые привели его слова, что Колесникова была задержана за нарушения правил пересечения границы на территории между Белоруссией и Украиной.

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Фото: TUT.by

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Ранее замминистра МВД Украины Антон Геращенко говорил, что Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, так как она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу».

Позже официальный представитель Погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РБК, что во время прохождения белорусско-украинской границы у Колесниковой было все в порядке с паспортом.

Теги: Виктор Бабарико, Белоруссия, координационный совет оппозиции
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