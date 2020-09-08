Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой

Мария Колесникова (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде Гомельской области. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники Telegram-канал незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

По данным штаба, в интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря. Он подал в соответствующую часть уведомление о принятии защиты и копию ордера, однако ему ответили, что Колесниковой в военной части нет, отметили в штабе.

Кроме того, штаб Бабарико заявил, что Госпогранкомитет, в котором ранее подтвердили факт задержания Колесниковой, теперь не сообщает, на каких основаниях произошло задержание и кто ее задерживал.

РБК официальный представитель Погранкомитета сообщил, что не располагает информацией о местонахождении Колесниковой.