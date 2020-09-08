В Минске объяснили происхождение обращения пропавшего оппозиционера

Иван Кравцов (Фото: ivan.kravcov / Facebook)

Пропавший оппозиционер и член Координационного совета (КС) Иван Кравцов записал видеообращение перед тем, как пересечь границу с Украиной, правоохранители нашли его мобильный телефон с этой записью. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

«В ходе осмотра места происшествия правоохранителями обнаружен мобильный телефон одного из сбежавших, на котором имеется запись, сделанная прямо на кануне отъезда», — сказал ведущий утренних новостей.

На видео Кравцов говорит, что он намерен покинуть страну и в ближайшее время совместно с членом президиума КС Марией Колесниковой попытается пересечь границу.

Телеканал также заявил, что оппозиционеры и их соратник Антон Родненков попытались «прорвать» границу и чуть не сбили сотрудника пограничной службы. Кроме того, в сюжете говорится, что Колесникову «выбросили из машины», после чего ее задержали силовики.