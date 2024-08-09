Минобороны сообщило о предотвращении рейдов ВСУ вглубь Курской области
Российские военные за последние сутки пресекали попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории», сообщило Минобороны.
В операциях были задействованы подразделения группировки войск «Север» и резервы, которые подошли.
Ведомство заявило о поражении сил и техники ВСУ возле сел Дарьино и Гоголевка, поселков Меловой и Никольский, а также на западной окраине города Суджа. В районе поселка Южный авиация уничтожила пять бронетранспортеров «Страйкер», а у села Мартыновка — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой машины «Козак». Также Минобороны сообщило об ударах по украинским резервам в Сумской области Украины.
Потери Украины за сутки Минобороны оценило в 280 военнослужащих, а за все время боевых действий на курском направлении — в 945 человек и десятки единиц бронетехники.
Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. В регионе ввели режим ЧС, которому придали федеральный статус. Накануне, 8 августа, Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах.
На этом фоне в регионе продолжаются обстрелы и атаки дронов, власти сообщают о сбитых ракетах. Из приграничных территорий организовали вывоз жителей. По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов пострадали 66 человек.
Российский президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией», а в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что ее цель — усиление позиций на переговорах.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия