Минобороны сообщило о предотвращении рейдов ВСУ вглубь Курской области

Минобороны заявило о поражении сил ВСУ на окраине Суджи и у других населенных пунктов Курской области. Потери Украины за время боев на этом направлении ведомство оценило в 945 военных. В регионе ввели ЧС федерального характера

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные за последние сутки пресекали попытки «рейдовых действий подразделений противника вглубь территории», сообщило Минобороны.

В операциях были задействованы подразделения группировки войск «Север» и резервы, которые подошли.

Ведомство заявило о поражении сил и техники ВСУ возле сел Дарьино и Гоголевка, поселков Меловой и Никольский, а также на западной окраине города Суджа. В районе поселка Южный авиация уничтожила пять бронетранспортеров «Страйкер», а у села Мартыновка — колонну ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой машины «Козак». Также Минобороны сообщило об ударах по украинским резервам в Сумской области Украины.

В Курской области объявили ЧС федерального характера Политика

Потери Украины за сутки Минобороны оценило в 280 военнослужащих, а за все время боевых действий на курском направлении — в 945 человек и десятки единиц бронетехники.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. В регионе ввели режим ЧС, которому придали федеральный статус. Накануне, 8 августа, Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах.

На этом фоне в регионе продолжаются обстрелы и атаки дронов, власти сообщают о сбитых ракетах. Из приграничных территорий организовали вывоз жителей. По данным Минздрава, с 6 по 8 августа в результате обстрелов пострадали 66 человек.

Российский президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией», а в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что ее цель — усиление позиций на переговорах.