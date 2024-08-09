Над Курской областью ночью сбили четыре ракеты и четыре дрона
В ночь на 9 августа ПВО сбила над Курской областью четыре украинских ракеты и четыре дрона самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В регионе два раза за ночь объявляли ракетную опасность, а также опасность атаки дронов, к утру сигналы отменили.
В регионе с 7 августа действует режим ЧС, его ввели из-за продолжающихся боев на приграничных территориях. Накануне Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах, а днем ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ остановлено.
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией», а в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что ее цель — усиление позиций на переговорах.
Этой ночью атаке дронов подверглись также Севастополь, Белгородская и Липецкая области. В последнем регионе начался пожар на военном аэродроме, сообщило МЧС, там эвакуировали жителей четырех населенных пунктов, шесть человек пострадали.
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа
Путин легализовал майнинг криптовалют
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС
Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Автомобили в России подорожают вдвое
На Земле ожидается магнитная буря
Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз
Подборка каналов РБК в Telegram