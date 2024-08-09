Над Курской областью ночью сбили четыре ракеты и четыре дрона

Ночью атаке дронов подверглись также Липецкая область, где загорелся военный аэродром, Белгородская область и Севастополь

В ночь на 9 августа ПВО сбила над Курской областью четыре украинских ракеты и четыре дрона самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В регионе два раза за ночь объявляли ракетную опасность, а также опасность атаки дронов, к утру сигналы отменили.

В регионе с 7 августа действует режим ЧС, его ввели из-за продолжающихся боев на приграничных территориях. Накануне Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах, а днем ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ остановлено.

Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией», а в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что ее цель — усиление позиций на переговорах.

Этой ночью атаке дронов подверглись также Севастополь, Белгородская и Липецкая области. В последнем регионе начался пожар на военном аэродроме, сообщило МЧС, там эвакуировали жителей четырех населенных пунктов, шесть человек пострадали.