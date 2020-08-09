ЕС создаст механизм против возможных санкций США по «Северному потоку-2»

Еврокомиссия разрабатывает документ, который должен повысить устойчивость ЕС к действию санкций третьих стран, в том числе в отношении возможных новых санкций США против «Северного потока-2», сообщил посол ЕС в России

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Власти Европейского союза готовят механизм, который сделает объединение более устойчивым к экстерриториальным санкциям со стороны третьих стран, включая возможные экономические ограничения Вашингтона, направленные против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

«Что до ответных мер, Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — сообщил дипломат.

Он напомнил, что единая позиция Евросоюза по этому вопросу была высказана верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, который выразил обеспокоенность тем, что США все чаще применяют санкции или угрожают их применением в отношении европейских компаний и интересов.

Эдерер также сообщил, что Боррель указывал на то, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву, а также говорил, что политика ЕС должна определяться в Европе, а не третьими странами.