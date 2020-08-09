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ЕС создаст механизм против возможных санкций США по «Северному потоку-2»

Еврокомиссия разрабатывает документ, который должен повысить устойчивость ЕС к действию санкций третьих стран, в том числе в отношении возможных новых санкций США против «Северного потока-2», сообщил посол ЕС в России
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Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Власти Европейского союза готовят механизм, который сделает объединение более устойчивым к экстерриториальным санкциям со стороны третьих стран, включая возможные экономические ограничения Вашингтона, направленные против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

«Что до ответных мер, Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — сообщил дипломат.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Он напомнил, что единая позиция Евросоюза по этому вопросу была высказана верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, который выразил обеспокоенность тем, что США все чаще применяют санкции или угрожают их применением в отношении европейских компаний и интересов.

Эдерер также сообщил, что Боррель указывал на то, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву, а также говорил, что политика ЕС должна определяться в Европе, а не третьими странами.

В США предложили ввести новые санкции против трубопровода «Северный поток-2» в начале лета. Группа американских сенаторов подготовила документ, который, по их замыслу, должен затруднить окончание строительства трубы. В соответствии с ним под ограничения Вашингтона попадают любые суда, участвующие в прокладке труб для проекта. Помимо этого, санкции коснутся тех компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования. Также под ограничения может попасть любая специализированная организация, которая сертифицирует газопровод после завершения его строительства.

Санкции предложили ввести и в палате представителей. 22 июля она одобрила свой вариант оборонного бюджета, в котором также содержалась поправка о новых санкциях против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Члены нижней палаты предлагают ввести ограничения против компаний, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу) и страхованию судов, а также по технологической модернизации и дооборудованию.

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Nord Stream 2 ответил на иск немецких экологов к «Северному потоку-2»
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Строительство газопровода Nord Stream 2

Впервые санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», были введены в декабре 2019 года, они вошли в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год. За несколько часов до этого швейцарская компания Allseas, которая была занята в строительстве «Северного потока-2», отвела все свои суда.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступала за завершение строительства «Северного потока-2», несмотря на санкционное давление Вашингтона. В бундестаге заявили, что действия США подрывают трансатлантическое партнерство. Немецкое бизнес-сообщество считает, что санкции США являются нарушением суверенитета ФРГ и попыткой вымогательства.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. Трубопровод будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства выступает Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром».

На момент остановки строительства трубы в конце 2019 года оставалось проложить 160 км газопровода. Российские власти говорили, что достроить «Северный поток-2» можно своими силами. По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, выполнить такие работы под силу судну «Академик Черский». Сейчас «Академик Черский» стоит в немецком порту Мукран, который является логистическим центром для Nord Stream 2. Оператором порта является компания Fährhafen Sassnitz GmbH.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

6 августа трое американских сенаторов, Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон, направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» из-за поддержки проекта газопровода «Северный поток-2».

Сенаторы заявили, что если порт продолжит снабжать какое-либо из судов, то он попадет под санкции «в тот момент, когда один из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода «Северный поток-2». «Эти санкции включают потенциально губительные меры, которые отрежут Fährhafen Sassnitz GmbH от Соединенных Штатов финансово. Единственный разумный путь для компании — использовать доступные возможности для того, чтобы прекратить деятельность [по поддержке «Северного потока-2]», — говорилось в письме.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Северный поток-2, американские санкции, Евросоюз
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