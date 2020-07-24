Сенат одобрил проект бюджета Пентагона с санкциями против Nord Stream 2

Сенатор Джон Баррасо, голосовавший за проект бюджета, отметил, что эти санкции помогут остановить строительство трубопровода и лишить Россию ее «геополитического оружия». Документ предполагает выделение $740 млрд

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Сенат США одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год, который начнется с 1 октября, следует из информации на сайте верхней палаты. В него, в частности, вошли поправки, расширяющие действующие санкции против трубопровода «Северный поток-2».

«За» было подано 86 голосов, «против» — 14. Общий объем одобренного сенаторами бюджета — $740 млрд.

По итогам голосования сенатор Джон Баррасо, который поддерживал проект бюджета, опубликовал заявление, в котором отметил, что санкции против «Северного потока-2» вошли в принятый бюджет. «Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие», — написал Баррасо.

В частности, сенаторами были предложены ограничения против всех компаний, участвующих в укладке труб, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. Также ограничения предполагаются для компаний, сертифицирующих готовый газопровод.

Также 22 июля палата представителей конгресса одобрила свой вариант оборонного бюджета. Среди прочего, в нем также содержалась поправка о новых санкциях против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Законодатели предлагают ввести ограничения против компаний, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу) и страхованию судов, а также по технологической модернизации и дооборудованию.