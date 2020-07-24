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Сенат одобрил проект бюджета Пентагона с санкциями против Nord Stream 2

Сенатор Джон Баррасо, голосовавший за проект бюджета, отметил, что эти санкции помогут остановить строительство трубопровода и лишить Россию ее «геополитического оружия». Документ предполагает выделение $740 млрд
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Сенат США одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год, который начнется с 1 октября, следует из информации на сайте верхней палаты. В него, в частности, вошли поправки, расширяющие действующие санкции против трубопровода «Северный поток-2».

«За» было подано 86 голосов, «против» — 14. Общий объем одобренного сенаторами бюджета — $740 млрд.

По итогам голосования сенатор Джон Баррасо, который поддерживал проект бюджета, опубликовал заявление, в котором отметил, что санкции против «Северного потока-2» вошли в принятый бюджет. «Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие», — написал Баррасо.

В частности, сенаторами были предложены ограничения против всех компаний, участвующих в укладке труб, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. Также ограничения предполагаются для компаний, сертифицирующих готовый газопровод.

Также 22 июля палата представителей конгресса одобрила свой вариант оборонного бюджета. Среди прочего, в нем также содержалась поправка о новых санкциях против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Законодатели предлагают ввести ограничения против компаний, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу) и страхованию судов, а также по технологической модернизации и дооборудованию.

Конгресс США внес проект с более мягкими санкциями против Nord Stream 2
Экономика
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Теперь согласованная версия из двух пакетов должна быть выработана «конференцией», состоящей преимущественно из членов комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, но также из представителей ряда других комитетов. После этого документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Однако, американский лидер может наложить вето на проект бюджета. Трамп неоднократно говорил, что заблокирует документ, если в нем будет содержаться поправка, обязывающая Пентагон переименовать военные базы, которые носят имена командующих-конфедератов. В частности, в начале июля глава государства заявлял, что «даже не рассматривает» такую возможность. Он также утверждал, что базы стали частью «великого американского наследия» и олицетворяют собой победу и свободу.

В проекте, одобренном сенатом, эта поправка присутствует. Согласно тексту документа, переименование должно начаться не позже чем через три года после принятия бюджета. Если это положение войдет в итоговый вариант бюджета, существует вероятность, что президент не подпишет его.

Авторы: Мария Лисицына, Иван Ткачёв
Теги: Пентагон, оборонный бюджет, Сенат США
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В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
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