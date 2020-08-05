Nord Stream 2 ответил на иск немецких экологов к «Северному потоку-2»

Строительство газопровода Nord Stream 2 (Фото: Stefan Sauer / Global Look Press)

Компания Nord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации DUH, потребовавшей суд проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Nord Stream 2 принял к сведению и оценит иск, поданный Deutsche Umwelthilfe (DUH) в Высший административный суд Грайфсвальда против управления горнодобывающей промышленности Штральзунда о пересмотре разрешения на эксплуатацию газопровода», — сообщили в компании.

В пресс-службе компании отметили, что ранее, 25 июня, управление горнодобывающей промышленности немецкого Штральзунда уже отклонило заявку о пересмотре разрешения для проекта.

В иске, поданном 5 августа, экологи ссылаются на новые научные данные, в соответствии с которыми работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечке метана. Ущерб от подобного выброса, утверждают авторы иска, может оказаться выше оценок, которые давались ранее. «Мы уверены, что при наличии современных научных данных проект «Северный поток-2» не был бы одобрен», — заявил представитель DUH Константин Цергер.