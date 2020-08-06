США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

Порт Мукран (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Трое американских сенаторов, Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ему «финансовым уничтожением» из-за поддержки проекта газопровода «Северный поток-2». Письмо опубликована на сайте сенатора Теда Круза (*pdf).

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта «Северный поток-2», вы разрушите финансовое будущее своей компании», — говорится в письме.

Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом при строительстве газопровода, отмечает Handelsblatt. В порту хранятся трубы для веток гузопровода, а также в нем стоят два судна, способные достроить газопровод — трубоукладчик «Академик Черский» и самоходная баржа «Фортуна» (накануне оператор баржи, компания МРТС, сообщила, что не будет предоставлять судно для достройки проекта).

Сенаторы утверждают, что если порт продолжит снабжать какое-либо из этих судов (включая «Фортуну»), то он попадет под санкции «в тот момент, когда одно из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода« Северный поток — 2».