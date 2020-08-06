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Политика ,  
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США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

Порт Мукран
Порт Мукран (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Трое американских сенаторов, Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ему «финансовым уничтожением» из-за поддержки проекта газопровода «Северный поток-2». Письмо опубликована на сайте сенатора Теда Круза (*pdf).

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта «Северный поток-2», вы разрушите финансовое будущее своей компании», — говорится в письме.

Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом при строительстве газопровода, отмечает Handelsblatt. В порту хранятся трубы для веток гузопровода, а также в нем стоят два судна, способные достроить газопровод — трубоукладчик «Академик Черский» и самоходная баржа «Фортуна» (накануне оператор баржи, компания МРТС, сообщила, что не будет предоставлять судно для достройки проекта).

Сенаторы утверждают, что если порт продолжит снабжать какое-либо из этих судов (включая «Фортуну»), то он попадет под санкции «в тот момент, когда одно из двух кораблей опустит в воду трубу для строительства газопровода« Северный поток — 2».

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Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

В компании Nord Stream 2 AG сообщили РБК, что ознакомились с письмом сенаторов. «Нам известно о письме трех сенаторов США в адрес компании Fährhafen Sassnitz GmbH... Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен, а также пренебрежение правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее. Решения об энергетической политике Европейского союза должны приниматься европейскими странами», — заявили в пресс-службе компании.

Материал дополняется.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: Северный поток 2, Nord Stream 2, санкции
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