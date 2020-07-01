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Меркель выступила за достройку «Северного потока-2» на фоне санкций США

Канцлер назвала готовящиеся в американском конгрессе новые санкции против строительства трубопровода экстерриториальными и не соответствующими пониманию вопросов права, которое есть в Германии
Фото: Stine Jacobsen / Reuters
Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед парламентариями в бундестаге, заявила, что Берлин смотрит на проект «Северный поток-2» с точки зрения его экономической выгоды и считает необходимым его завершение. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Германия поддержит завершение строительства газопровода в Балтийском море, несмотря на надвигающиеся санкции со стороны США. Обсуждаемые в американском конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию, считает Меркель.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она.

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Несколькими часами ранее государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета бундестага по экономике и энергетике заявил, что новые санкции со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока-2» неприемлемы. «Абсурдно, что конгресс США пытается действовать, как регулятор европейских проблем. Представьте, если бы мы в бундестаге приняли резолюцию по энергетической безопасности США», — сказал он.

Как отметил Аннен, в этом вопросе санкции являются неверным путем, поскольку в данном случае речь идет не только об отношениях между Германией и США, а о европейском суверенитете. «Я приветствую все размышления в этом комитете насчет того, чтобы обратиться к американским законодателям и членам конгресса, чтобы высказать эту позицию по «Северному потоку-2», — добавил он.

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон, предложили включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год. По мнению авторов инициативы, это позволит ускорить возможное введение санкций, поскольку в отличие от обычного законопроекта, который рассматривается долго, военный бюджет гарантированно утверждается осенью каждого года. Кроме того, сенаторы уверены, что в случае включения санкций в оборонный бюджет президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности не сможет наложить вето на это решение.

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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В прошлом году Круз и Шейхин уже прибегали к подобной тактике, что для них увенчалось успехом: законопроект с первыми санкциями в отношении «Северного потока-2» был принят в составе военного бюджета на текущий финансовый год. В новой поправке сенаторы хотят расширить сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов «Северный поток-2» или «Турецкий поток», на суда, которые «укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью» (на той же глубине). Под такой деятельностью подразумеваются в том числе «подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб» и т.д.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Северный поток-2, Ангела Меркель, санкции
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