Меркель выступила за достройку «Северного потока-2» на фоне санкций США

Канцлер назвала готовящиеся в американском конгрессе новые санкции против строительства трубопровода экстерриториальными и не соответствующими пониманию вопросов права, которое есть в Германии

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед парламентариями в бундестаге, заявила, что Берлин смотрит на проект «Северный поток-2» с точки зрения его экономической выгоды и считает необходимым его завершение. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, Германия поддержит завершение строительства газопровода в Балтийском море, несмотря на надвигающиеся санкции со стороны США. Обсуждаемые в американском конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию, считает Меркель.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она.

Несколькими часами ранее государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета бундестага по экономике и энергетике заявил, что новые санкции со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока-2» неприемлемы. «Абсурдно, что конгресс США пытается действовать, как регулятор европейских проблем. Представьте, если бы мы в бундестаге приняли резолюцию по энергетической безопасности США», — сказал он.