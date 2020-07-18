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Политика ,  
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В ЕС выразили беспокойство из-за санкций против «Северного потока — 2»

Евросоюз серьезно обеспокоен санкциями США и угрозами их применения против участников строительства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, третьи страны не должны применять санкции в отношении европейских компаний, которые ведут законный бизнес. Подобные меры он назвал противоречащими международному праву. «Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами», — пояснил Боррель.

При этом верховный представитель ЕС отметил, что у стран Европы и США могут расходиться политические интересы в некоторых сферах. В таком случае ЕС открыт для диалога. «Однако переговоры не могут вестись под угрозой санкций», — заявил он.

Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
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<p>Майк&nbsp;Помпео и&nbsp;Хайко Маас</p>

США считают, что «Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Европы и ввели против компаний, участвующих в строительстве газопровода, санкции. В июне американские сенаторы подготовили новый пакет мер для давления на участников строительства трубы.

В частности, под новые санкции могут попасть любые суда, которые прокладывают газопровод, а также компании, обслуживающие корабли и дающие им страховку. Также ограничения могут коснуться организаций, которые будут сертифицировать трубопровод после завершения строительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за завершение строительства «Северного потока — 2», несмотря на санкционное давление Вашингтона. В бундестаге заявили, что действия США подрывают трансатлантическое партнерство. Немецкое бизнес-сообщество считает, что санкции США являются нарушением суверенитета ФРГ и попыткой вымогательства.

Теги: Северный поток-2, санкции, Евросоюз
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