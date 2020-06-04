США подготовили законопроект о новых санкциях против «Северного потока-2»

Ограничения предлагается ввести в силу задним числом с декабря прошлого года.

Сам Баррассо заявил, что в сенате будут предпринимать все для того, чтобы помешать России завершить проект, который он охарактеризовал как «ловушку для Европы». «Наш законопроект расширяет санкции на тех, кто помогает строить трубопровод и позволить России усилить свое геополитическое оружие», — написал он.

В свою очередь, сенатор от Демократической партии Джинн Шейхин заявила, что прежний законопроект, который был создан ею в соавторстве с Тедом Крузом, «был чрезвычайно эффективен». «Мы должны быть уверены, что Россия не будет незаметно расширять свое враждебное влияние в Европе. «Северный поток-2» угрожает Украине, энергетической независимости Европы и позволяет России наживаться на наших союзниках», — считает Шейхин.

Санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», США ввели в декабре 2019 года. Они предполагают, что американские счета компаний, подпадающих под ограничения, будут заблокированы, их представителям также не разрешат въезжать в США. Круз также был одним из сенаторов, который направил письмо швейцарской Allseas (занималась прокладкой труб «Северного потока-2») с требованием прекратить все работы по строительству, иначе ее ожидает «фатальный крах». Allseas приостановила работы.



На тот момент оставалось проложить 160 км газопровода. Российские власти говорили, что достроить «Северный поток-2» можно своими силами. По словам главы Минэнерго Александра Новака, выполнить такие работы под силу судну «Академик Черский». Сейчас «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна» стоят в немецком порту Мукран, который является логистическим центром для Nord Stream 2. Оператором порта является компания Fährhafen Sassnitz GmbH.