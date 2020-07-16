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Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

Экс-премьер заверил, что газопровод будет достроен, «несмотря на стенания наших американских друзей»
Газпром GAZP ₽183,14 +0,48% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.

«По «Северному потоку-2» все названо своими именами: «Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И все», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», — резюмировал он.

Бизнес ФРГ назвал санкции США из-за Nord Stream 2 попыткой вымогательства
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Медведев написал также, что «Северный поток-2» будет достроен, «несмотря на стенания наших американских друзей».

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США введут дополнительные санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и второй ветки «Турецкого потока». «Убирайтесь сейчас, или вы идете на риск», — заявил он, напомнив о неблагоприятных последствиях для инвесторов обоих газопроводов. Позже Госдеп выпустил разъяснение слов Помпео. В нем отмечается, что департамент обновил публичное руководство по разделу 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Теперь этот раздел допускает введение санкций в отношении инвесторов и партнеров газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Пока они не введены, но это будет сделано при необходимости.

Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Председатель бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес заявил, что угрозы из США ввести новые санкции являются ударом по суверенитету ЕС и попыткой вымогательства.

Помпео предупредил инвесторов Nord Stream 2 фразой «убирайтесь сейчас»
Политика
Майк Помпео

В заявлении компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream AG говорилось, что решения Госдепа США свидетельствует о пренебрежении интересами европейских потребителей и правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее.

В декабре 2019 года США уже вводили санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Тогда швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб «Северного потока-2», приостановила работы и отозвала свои суда, хотя проложить осталось всего 160 км труб. Российские власти неоднократно говорили, что завершить строительство газопровода можно своими силами, а сделать это способно судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое позже перебросили в район прокладки.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Nord Stream 2, Майк Помпео, санкции
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