Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

Экс-премьер заверил, что газопровод будет достроен, «несмотря на стенания наших американских друзей»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.

«По «Северному потоку-2» все названо своими именами: «Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И все», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», — резюмировал он.

Медведев написал также, что «Северный поток-2» будет достроен, «несмотря на стенания наших американских друзей».