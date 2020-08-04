Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США

Несмотря на усилия лоббистов, и сенат США, и палата представителей проголосовали за санкции против российских трубопроводов в новом военном бюджете

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Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters. За первые шесть месяцев текущего года на эти цели было потрачено $1,69 млн, что более чем в два раза превышает объем средств, выделенный на эти цели за тот же период 2019 года, отмечает агентство.

Согласно базе данных сената о лоббистской деятельности в США, за весь 2019 года на продвижение интересов Nord Stream 2 AG в 2019 году было потрачено $1,84 млн, при этом расходы за первое полугодие составили $630 тыс. Лоббированием интересов Nord Stream 2 AG занимались компании GR Government Affairs, Sweeney & Associates и Roberti Global.

Кто именно в конгрессе защищает интересы газопровода, неизвестно, поскольку лоббисты не зарегистрированы в Министерстве юстиции в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов, принятым в 1938 году для ограничения влияния нацистской Германии и СССР в политике США. Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA) лоббисты должны раскрывать каждую встречу с американскими официальными лицами, а также материалы, которые они распространяют.

Вместо этого лоббисты «Северного потока-2» зарегистрировались в соответствии с законом о раскрытии лоббистской информации 1995 года, который внес поправки в FARA, разрешив лоббистам иностранных компаний или частных лиц сообщать гораздо меньше информации, если их работа не направлена на благо иностранного правительства. Это стало возможным, поскольку «Северный поток-2» продвигается как коммерческий, а не как политический проект.