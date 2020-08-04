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Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США

Несмотря на усилия лоббистов, и сенат США, и палата представителей проголосовали за санкции против российских трубопроводов в новом военном бюджете
Газпром GAZP ₽182,81 -0,43% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters. За первые шесть месяцев текущего года на эти цели было потрачено $1,69 млн, что более чем в два раза превышает объем средств, выделенный на эти цели за тот же период 2019 года, отмечает агентство.

Согласно базе данных сената о лоббистской деятельности в США, за весь 2019 года на продвижение интересов Nord Stream 2 AG в 2019 году было потрачено $1,84 млн, при этом расходы за первое полугодие составили $630 тыс. Лоббированием интересов Nord Stream 2 AG занимались компании GR Government Affairs, Sweeney & Associates и Roberti Global.

Кто именно в конгрессе защищает интересы газопровода, неизвестно, поскольку лоббисты не зарегистрированы в Министерстве юстиции в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов, принятым в 1938 году для ограничения влияния нацистской Германии и СССР в политике США. Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA) лоббисты должны раскрывать каждую встречу с американскими официальными лицами, а также материалы, которые они распространяют.

Вместо этого лоббисты «Северного потока-2» зарегистрировались в соответствии с законом о раскрытии лоббистской информации 1995 года, который внес поправки в FARA, разрешив лоббистам иностранных компаний или частных лиц сообщать гораздо меньше информации, если их работа не направлена на благо иностранного правительства. Это стало возможным, поскольку «Северный поток-2» продвигается как коммерческий, а не как политический проект.

В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

В разговоре с Reuters высокопоставленный чиновник администрации президента Дональда Трампа не согласился с этой оценкой и заявил, что в данном случае лоббисты стремятся продвигать национальные интересы Москвы.

Иностранные лоббисты противников строительства газопровода зарегистрировались под эгидой FARA. Агентство приводит в пример компанию Yorktown Solutions LLC, которая лоббирует интересы украинского государственного «Нафтогаза» и его компаний-партнеров против строительства трубопровода. Они числится как иностранных агент согласно FARA.

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РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.

Сенат США 24 июля одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. В него вошли санкции против «Северного потока-2». Ограничения вводятся против всех компаний, участвующих в укладке труб, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование и сертифицируют готовый газопровод.

Сенат одобрил проект бюджета Пентагона с санкциями против Nord Stream 2
Политика
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg


Ранее, 22 июля, палата представителей конгресса одобрила свой вариант оборонного бюджета c более мягкими санкциями против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Законодатели предложили ввести ограничения против компаний, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу) и страхованию судов, а также по технологической модернизации и дооборудованию.

Теперь согласованная версия из двух пакетов должна быть выработана «конференцией», состоящей преимущественно из членов комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, но также из представителей ряда других комитетов. После этого документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
 

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко
Теги: лоббизм, сенат США, «Газпром», Nord Stream 2
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