Власти сообщили о третьей за сутки ракетной атаке со стороны Украины

В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Ранее сегодня украинские ракеты сбивали под Керчью и в Ростовской области

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ПВО сбила две украинские ракеты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Упавшие обломки одной из ракет разрушили пилораму.

«В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Это как минимум третья ракетная атака со стороны Украины за сегодня. Ранее днем 9 июля системы ПВО сработали в Керчи, сбив крылатую ракету. На фоне работы ПВО движение по Крымскому мосту было ненадолго приостановлено. Еще одна ракета была сбита в Ростовской области, сообщали местные власти. Упавшие обломки повредили крыши зданий.

На фоне ракетной атаки движение по Крымскому мосту было приостановлено, писали Baza и «Интерфакс». Это произошло в районе 12:00. Позднее глава крымского Минтранса Николай Лукашенко сообщал, что движение по мосту восстановлено.

ВСУ в прошлом году называли Крымский мост «целью номер один» для поражения. Прошлой осенью там произошел взрыв грузовика, погибли несколько человек, сам мост получил повреждения, которые были позже устранены. Киев признал свою причастность к произошедшему.

Приграничные регионы России, включая Крым, Белгородскую, Курскую и Брянской области, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Это приводило к повреждениям инфраструктуры и жилых домов на земле, пострадавшим и жертвам.

В восьми регионах действует режим среднего реагирования, который ввел в действие в октябре 2022 года президент Владимир Путин. Это предусматривает в том числе особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.