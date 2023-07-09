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Власти сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту

Министр транспорта Крыма сообщил, что движение по Крымскому мосту возобновили
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в своем телеграм-канале глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Официально о прекращении движения по мосту власти не сообщали. Как пишет телеграм-канал Baza, движение было приостановлено из-за ракетной атаки и срабатывания систем ПВО в районе Керчи. Об этом же пишет «Интерфакс». Движение по мосту было приостановлено в оба направления в 12:00.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО была сбита крылатая ракета. Никто не пострадал.

Одновременно с этим местные жители сообщили о смерче в районе Крымского моста. Кадры смерча, в частности, публикует телеграм-канал «На видео видно».

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в прошлом году называл мост из Керчи в Тамань «целью номер один» для украинской армии.

8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Власти Украины долгое время не подтверждали свою причастность к произошедшему, однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.

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