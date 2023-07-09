Власти сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в своем телеграм-канале глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.
Официально о прекращении движения по мосту власти не сообщали. Как пишет телеграм-канал Baza, движение было приостановлено из-за ракетной атаки и срабатывания систем ПВО в районе Керчи. Об этом же пишет «Интерфакс». Движение по мосту было приостановлено в оба направления в 12:00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силами ПВО была сбита крылатая ракета. Никто не пострадал.
Одновременно с этим местные жители сообщили о смерче в районе Крымского моста. Кадры смерча, в частности, публикует телеграм-канал «На видео видно».
Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в прошлом году называл мост из Керчи в Тамань «целью номер один» для украинской армии.
8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Власти Украины долгое время не подтверждали свою причастность к произошедшему, однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир