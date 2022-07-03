Гладков заявил о трех погибших в результате ЧП в Белгороде

До этого Гладков сообщал о предположительном действии ПВО в Белгороде. Пострадали четверо, двое из них — мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок — госпитализированы. Полностью разрушены 5 домов, частично — не менее 50

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В результате ЧП с предположительным срабатыванием ПВО и возгоранием в Белгороде погибли трое человек, четверо пострадали, двое из них — десятилетний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии — в больнице, еще двоих медики осмотрели на месте сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», — добавил он.

Ранее Гладков сообщал о серии громких звуков и возгорании в частном доме. «Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — указал он. По его словам, на тот момент трое пострадавших были госпитализированы.

Власти приграничных регионов России неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны. В Белгородской области в основном обстрелы приходились на села Нехотеевка, Журалёвка и Середа.

25 июня в Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 9 июля. Аналогичный режим на территории своих регионов продлили губернаторы Курской и Брянской областей Роман Старовойт и Александр Богомаз.

Всего существует три уровня террористической опасности: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). На фоне военной операции на Украине в граничащих с ней регионах в апреле начали вводить высокий уровень опасности. Старовойт объяснял, что причиной такого решения являются «возможные провокации со стороны украинских националистов».