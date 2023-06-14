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Два человека пострадали при обстреле деревни в Брянской области

Богомаз: два человека пострадали при минометном обстреле деревни Грудская Брянской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Севском районе Брянской области под минометный обстрел попала деревня Грудская. В результате пострадали два человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. Раненых доставили в больницу.

Севский район расположен на юго-востоке Брянской области, он граничит с Сумской областью Украины. Деревня Грудская находится в 1,5 км от украинской границы.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. Обстрелам подвергались деревни Грудская, Раковка, села Некислица, Кистер, Курковичи, поселки Белая Березка, Климово.

В области действует бессрочный желтый (высокий) уровень террористической опасности, губернатор ввел его в начале февраля. Также в регионе установлен средний уровень реагирования.

Два человека пострадали при обстреле деревни в Брянской области
Два человека пострадали при обстреле деревни в Брянской области

Теги
Персоны
обстрел Брянская область Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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