В Курской области после обстрела погиб строитель

Губернатор Старовойт: в Курской области после обстрела со стороны ВСУ погиб строитель

Мужчина погиб после минометного обстрела неподалеку от села Плехово, где проводились работы по защите линии укреплений госграницы. Других пострадавших и разрушений нет

Фото: Google Maps

В результате минометного обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области погиб строитель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — сказал губернатор. Он отметил, что родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Других пострадавших и разрушений нет.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины.

26 мая Старовойт сообщал об обстреле поселка Тёткино. Было зафиксировано 20 прилетов, из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах отсутствовал свет. Также в двух частных домах были повреждены окна и фасады. Поселок вплотную примыкает к российско-украинской границе.

17 мая под обстрел в Короневском районе региона попал «гражданский рабочий», его госпитализировали с осколочными ранениями поясничной области. Между селами Гордеевка и Троицкое было зафиксировано 11 ударов, в результате чего линии электропередачи получили повреждения, а поселки остались без света.