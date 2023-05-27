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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области после обстрела погиб строитель

Губернатор Старовойт: в Курской области после обстрела со стороны ВСУ погиб строитель
Мужчина погиб после минометного обстрела неподалеку от села Плехово, где проводились работы по защите линии укреплений госграницы. Других пострадавших и разрушений нет
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В результате минометного обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области погиб строитель. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — сказал губернатор. Он отметил, что родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Других пострадавших и разрушений нет.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины.

26 мая Старовойт сообщал об обстреле поселка Тёткино. Было зафиксировано 20 прилетов, из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах отсутствовал свет. Также в двух частных домах были повреждены окна и фасады. Поселок вплотную примыкает к российско-украинской границе.

17 мая под обстрел в Короневском районе региона попал «гражданский рабочий», его госпитализировали с осколочными ранениями поясничной области. Между селами Гордеевка и Троицкое было зафиксировано 11 ударов, в результате чего линии электропередачи получили повреждения, а поселки остались без света.

В Курской области после обстрела погиб строитель
В Курской области после обстрела погиб строитель

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Теги
Мир Ландау
Роман Старовойт Курская область обстрел ВСУ

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