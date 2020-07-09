Какие политические последствия будут у дела хабаровского губернатора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 13:03
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:30 Власти пообещали не рисковать здоровьем россиян при возобновлении полетов Общество, 19:26 Путин заявил о необходимости развития новых норм Конституции в регионах Политика, 19:26 Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге Общество, 19:25 В Госдуме выявили факты влияния зарубежных организаций на голосование Политика, 19:19 Погребняк в добавленное время принес победу «Уралу» в матче с «Динамо» Спорт, 19:07 Сбербанк назвал причины роста доходов от денежных переводов Финансы, 19:03 РБК Pro: искусственный интеллект для бизнеса. Как реализовать проект Pro, 19:02 СМИ анонсировали переход футболиста «Уфы» в «Спартак» Спорт, 18:56 JP Morgan верит в конкурента Tesla. Компания не выпустила ни одного авто Инвестиции, 18:55 ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня Экономика, 18:53 Элитная квартира или дом: основные тренды лета 2020 года Недвижимость, 18:51 Мэра Сеула нашли мертвым Общество, 18:51 Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой Технологии и медиа, 18:47
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Какие политические последствия будут у дела хабаровского губернатора

Хабаровского губернатора Сергея Фургала ночью задержали по подозрению в организации убийств. Как задержание оппозиционного губернатора отразится на голосовании в протестном регионе, разбирался РБК
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: СК РФ)

За что задержали

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан около двух часов ночи 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ.

Его подозревают в организации убийств предпринимателей на территории Амурской области в 2004–2005 годах. Хотя следствие не сообщало, о каких именно бизнесменах идет речь, источники РБК, знакомые с материалами расследования, пояснили, что оно касается убийства бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и еще одного предпринимателя — Евгения Зори. По словам собеседников РБК, показания на губернатора дал другой его деловой партнер, Николай Мистрюков. Он был арестован еще в прошлом году и содержится в СИЗО «Лефортово». Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела.

Губернатору инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство). Ему может грозить тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Источники РБК рассказали, что Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия.

Днем 9 июля стало известно, что в рамках дела против Фургала задержаны двое депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Источник «РИА Новости» при этом уточнил, что парламентариям, в отличие от губернатора, инкриминируют статью «Мошенничество».

Хабаровский губернатор задержан по делу об организации убийств. Главное
Политика
Сергей Фургал

Как отреагировало окружение Фургала

Читайте на РБК Pro
Как микроменеджмент и упорство помогли основателю Xiaomi Кто такие дайгоу и как они зарабатывают в России Волки в овечьих шкурах: как сотрудники уводят деньги из компаний Онлайн-дискуссия: как ИТ помогают выжить бизнесу

Близкий к местным властям собеседник РБК назвал задержание губернатора полной неожиданностью, хотя «о том, что тучи сгущаются, в Хабаровске было известно». Источник РБК уточнил, что имеет в виду не только дела против партнеров Фургала по бизнесу, но и «ощущение недовольства сверху». По его словам, федеральный центр отметил низкую явку на общероссийском голосовании (44%) и относительно небольшой процент проголосовавших за поправки жителей края (62,28%, против — 36,64%). Хабаровский край показал шестой с конца результат по количеству поддержавших изменения в Основной закон.

Собеседник РБК также отметил, что Фургалу «часто прилетало [из центра] как губернатору от оппозиционной партии». В целом, говорит он, работу Фургала можно оценить как эффективную — например, губернатор ввел льготные тарифы на авиабилеты для жителей северных регионов, много внимания уделял работе с местным бизнесом.

То, что у Кремля и «Единой России» были претензии к Фургалу, РБК ранее подтверждали два близких к Кремлю источника. Например, глава Хабаровского края обещал не мешать кампании единороссов во время выборов в заксобрание региона в сентябре 2019 года, однако по факту нарушил свое обещание, «и весь административный ресурс был задействован в пользу одной партии [ЛДПР]», говорил один из собеседников РБК.

«Фургал — это такой Остап Бендер, который постоянно стремится тебя обхитрить. Он дает обещания, но не успеешь ты закрыть дверь его кабинета, как обещание уже забыто», — характеризует хабаровского губернатора его знакомый.

«Фургал — никакой не хозяйственник, он и сам это всегда признавал. Он профессиональный политик с идеальным чутьем и харизмой. Только на его харизме ЛДПР и выиграла выборы», — говорит знакомый главы региона.

В прошлом году единороссы проиграли избирательную кампанию в заксобрание, получив третий результат по спискам после ЛДПР и КПРФ и не взяв ни одного одномандатного округа. Тогда же довыборы в Госдуму проиграла выдвинутая «Единой Россией» певица Вика Цыганова, а первое место занял выдвиженец ЛДПР Иван Пиляев.

Если бы Фургал два года назад не избрался губернатором, то сегодня не был бы арестован, считает политолог Виталий Иванов. Но выиграть выборы кандидату от власти в Хабаровском крае будет тяжело из-за высокой протестности, которую в том числе всколыхнет уголовное дело против губернатора и его арест, уверен эксперт. Однако если провести эффективную кампанию наподобие той, которая была в Приморье у Олега Кожемяко, то переломить повестку хоть и сложно, но можно, резюмирует Иванов.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
Фотогалерея 

Как отреагировали в ЛДПР

Сергей Фургал — один из трех представителей ЛДПР среди глав регионов (Алексей Островский возглавляет Смоленскую область, а Владимир Сипягин — Владимирскую) и один из семи губернаторов от оппозиционных партий. После его задержания лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преследование связано с политическими мотивами и успехами на посту губернатора. Фургала не будут исключать из партии, а фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против происходящего, сообщил лидер партии. Он допустил также отставку Сипягина и Островского. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости шантажа.

Политический контекст

По мнению политолога Александра Пожалова, дело оппозиционного губернатора нельзя считать политизированным сведением счетов с оппозицией. «В отличие от многих других резонансных дел против действующих или уволенных губернаторов Фургалу предъявлены обвинения не коррупционного характера, а в организации убийств, — подчеркнул он. — Но в то же время эта ситуация — безотносительно сути обвинений — создает ряд политических сигналов».

Сейчас ряд экспертов прогнозируют риски нового протестного голосования на региональных выборах, говорит Пожалов. Тогда судьба Фургала может стать сигналом для той же КПРФ, которая в некоторых регионах выставила неудобных кандидатов-бизнесменов, что с кандидатами от власти бороться нежелательно. «В политическом плане арест Фургала можно попытаться использовать для развала хабаровского отделения ЛДПР к выборам в Госдуму, — напомнил эксперт. — После победы ЛДПР на выборах год назад очевидно, что и в 2021 году на выборах в Госдуму вероятность победы партии в крае по списку и в обоих одномандатных округах была очень высока». Уровень протестного голосования в крае останется высоким, но часть избирателей Фургала и ЛДПР могут оказаться деморализованными, а часть протеста рассредоточится по другим партиям, предсказал Пожалов.

Эксперт также не исключил, что после выборов в ЕАО этой осенью и до выборов нового губернатора Хабаровского края в 2021 году может быть инициировано публичное обсуждение вопроса об объединении двух этих регионов.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, ЛДПР
Материалы по теме
Губернатора Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента
Политика
Губернатора Фургала проверят на связь с убийствами из-за черного лома
Политика
Хабаровский губернатор задержан по делу об организации убийств. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter