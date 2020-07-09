Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из ЛДПР

Сергей Фургал (Фото: kremlin.ru)

Хабаровский губернатор Сергей Фургал, которого подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах, никогда не будет исключен из партии ЛДПР. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский, передает ТАСС.

«Мы защищали и будем защищать наших людей, никогда Фургала из партии не исключим», — сказал он.

Жириновский предположил, что задержание губернатора связано с политическими мотивами, его успехами на посту и партийной принадлежностью. Лидер ЛДПР отметил, что при Фургале экономика в регионе развивалась лучше, чем при его предшественнике. «Наверное, это бесит. Как это так — губернатор от ЛДПР, показатели лучше», — сказал Жириновский.