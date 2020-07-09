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Дело губернатора Фургала ,  
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Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из ЛДПР

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: kremlin.ru)

Хабаровский губернатор Сергей Фургал, которого подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах, никогда не будет исключен из партии ЛДПР. Об этом заявил лидер фракции Владимир Жириновский, передает ТАСС.

«Мы защищали и будем защищать наших людей, никогда Фургала из партии не исключим», — сказал он.

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Сергей Фургал

Жириновский предположил, что задержание губернатора связано с политическими мотивами, его успехами на посту и партийной принадлежностью. Лидер ЛДПР отметил, что при Фургале экономика в регионе развивалась лучше, чем при его предшественнике. «Наверное, это бесит. Как это так — губернатор от ЛДПР, показатели лучше», — сказал Жириновский.

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Фото: СК РФ

Жириновский также заявил, что на высшее должностное лицо в регионе было некорректно надевать наручники.

Фургала задержали в ночь с 8 на 9 июля в рамках уголовного дела об ОПГ, действовавшей в 2004–2005 годах. Следственный комитет уточнил, что группировка действовала в Хабаровском крае и Амурской области, Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

Источник РБК говорил, что Фургал задержан по подозрению, в том числе в убийстве своего делового партнера Олега Булатова и бизнесмена Евгения Зори. Собеседник РБК отмечал, что показания на губернатора дал его «приятель» и деловой партнер, бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, который заключил досудебное соглашение.

Теги: Владимир Жириновский, ЛДПР, Сергей Фургал
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