Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС.
«Нельзя шантажировать, нельзя диалог переводить в тему революции, угроз. Вот так разрушаются государства», — сказал он. Председатель Госдумы также попросил использовать «процессуальные возможности», но не переносить ситуацию в плоскость шантажа.
«Предъявленные обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно», — добавил Володин.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что дело Фургала может быть связано с успехами губернатора на своем посту и его принадлежностью к партии. Жириновский пообещал защищать Фургала и никогда не исключать его из ЛДПР.