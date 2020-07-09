Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала

Он также пригрозил, что из-за дела губернатора все депутаты, входящие в состав фракции ЛДПР в Госдуме, могут сложить полномочия в знак протеста.

Фургала задержали в ночь с 8 на 9 июля по подозрению в организации убийств в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области. Губернатор стал фигурантом уголовного дела об ОПГ, которая действовала в 2004-2005 годах. Помимо Фургала по этому делу задержали еще четырех человек, активных участников группировки.

Источник РБК уточнял, что показания на Фургала дал в рамках досудебного соглашения его деловой партнер и бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков. Позже следствие добавило, что есть показания свидетелей и потерпевших.