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Дело губернатора Фургала ,  
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Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС.

«Нельзя шантажировать, нельзя диалог переводить в тему революции, угроз. Вот так разрушаются государства», — сказал он. Председатель Госдумы также попросил использовать «процессуальные возможности», но не переносить ситуацию в плоскость шантажа.

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Владимир Жириновский (в центре) во время выступления на ЛДПР. 2019 год

«Предъявленные обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно», — добавил Володин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что дело Фургала может быть связано с успехами губернатора на своем посту и его принадлежностью к партии. Жириновский пообещал защищать Фургала и никогда не исключать его из ЛДПР.

Он также пригрозил, что из-за дела губернатора все депутаты, входящие в состав фракции ЛДПР в Госдуме, могут сложить полномочия в знак протеста. 

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Фургала задержали в ночь с 8 на 9 июля по подозрению в организации убийств в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области. Губернатор стал фигурантом уголовного дела об ОПГ, которая действовала в 2004-2005 годах. Помимо Фургала по этому делу задержали еще четырех человек, активных участников группировки.

Источник РБК уточнял, что показания на Фургала дал в рамках досудебного соглашения его деловой партнер и бывший совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков. Позже следствие добавило, что есть показания свидетелей и потерпевших.

Теги: Вячеслав Володин, Сергей Фургал, ЛДПР
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