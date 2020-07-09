Губернатора Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, рассказали два знакомых с ситуацией собеседника РБК. Не исключено, что это может произойти уже сегодня, в четверг, 9 июля, уточнили они.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Представитель ЛДПР Сергей Фургал был задержан ночью 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Губернатора этапировали в Москву.