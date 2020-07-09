Губернатора Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отправлен в отставку по недоверию, рассказали источники РБК. Это может произойти уже сегодня

Сергей Фургал (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, рассказали два знакомых с ситуацией собеседника РБК. Не исключено, что это может произойти уже сегодня, в четверг, 9 июля, уточнили они.

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РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Представитель ЛДПР Сергей Фургал был задержан ночью 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Губернатора этапировали в Москву.