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Дело губернатора Фургала ,  
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Губернатора Фургала отправят в отставку из-за утраты доверия президента

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отправлен в отставку по недоверию, рассказали источники РБК. Это может произойти уже сегодня
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, рассказали два знакомых с ситуацией собеседника РБК. Не исключено, что это может произойти уже сегодня, в четверг, 9 июля, уточнили они.

Видео

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Представитель ЛДПР Сергей Фургал был задержан ночью 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Губернатора этапировали в Москву.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

Дело, по которому задержан Фургал, касается организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, сообщил СК.

Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела. По данным источников РБК, близких к следствию, показания на Фургала дал его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, который заключил досудебное соглашение.

Фургалу инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство). Если он будет признан виновным, ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала. Спецэфир ЧЭЗ Next
Политика

Фургал занимает пост губернатора с 2018 года. Тогда он победил во втором туре выборов действующего главу региона, представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта.

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Автор: Наталья Галимова
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, ЛДПР, Владимир Путин
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