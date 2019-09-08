«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае

«Единая Россия» проиграла в одномандатных округах на выборах в заксобрание Хабаровского края. Все округа получили представители ЛДПР. Регион возглавляет член этой партии Сергей Фургал

«Единая Россия» проиграла одномандатные округа на выборах в заксобрание Хабаровского края. По данным ГАС «Выборы», по всем одномандатным округам на выборах в заксобрание Хабаровского края побеждают кандидаты от ЛДПР

В этом году в заксобрание региона 24 депутата избирались по округам, 12 — по спискам. Раньше эта пропорция равнялась 50 на 50. Увеличение количества одномандатных округов могло повысить шансы единороссов на получение большего числа мест в заксобрании.

Также, по предварительным данным, кандидаты от партии власти проиграли одномандатные округа на выборах в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщил один из собеседников РБК, знакомых с данными подсчета голосов. Подавляющее большинство округов досталось ЛДПР, добавил он.

Предварительные подсчеты голосов показывали проигрыш кандидата «Единой России», певицы Вики Цыгановой на довыборах в Госдуму. После подсчета 53,89% голосов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев — 39,39% на втором месте коммунист Николай Платошкин — 24,09%, на третьем кандидат от «Единой России», певица Вика Цыганова — 11,72%

В Хабаровском крае после обработки 80,53% бюллетеней на выборах в заксобрание лидирует ЛДПР — с 55,94%, у КПРФ — 16,71%, у «Единой России» — 13,42%.