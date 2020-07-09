Вслед за Фургалом в Хабаровске задержали двух депутатов от ЛДПР

Оба задержанных депутата ранее входили в состав руководства расположенного в Комсомольске-на-Амуре завода «Амурсталь», Кузнецов был его гендиректором, а Козлов — заместителем генерального директора по безопасности, отмечает «РИА Новости». В феврале 2020 года к работе на «Амурстали» приступил новый генеральный директор Григорий Фрейдин, назначенный новым владельцем предприятия Павлом Бальским, который контролирует долю в 75% его капитала. Еще 25% принадлежит, по данным системы СПАРК, Ларисе Стародубовой, супруге Фургала.
О заводе «Амурсталь» после задержания Фургала упоминал в своем выступлении в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Прекрасный завод, Комсомольск-на-Амуре, «Амурсталь», снабжает металлом весь Дальний восток. Президент смотрел и говорил, что это завод президентского внимания, закупалось оборудование, брались кредиты, вышли на рентабельность — все отлично! Но сидит в Москве некто Балицкий (орфография сохранена. — РБК), новый Березовский, он с китайцами договорился — им понравился завод — надо остановить, выкинуть все это оборудование, как в 90-е, китайцы завезут свое и будут там какие-то лампочки выпускать. Дикость! Грабят завод! Передел собственности! Директор завода работает там с 1976 года, старейший директор — он не хочет уходить! Балицкий своей доли не отдает — у них под нажимом скупил, давлением самым страшным. И, естественно, выкинул директора», — заявил Жириновский (цитата по сообщению пресс-службы ЛДПР).
«Нам тоже известна информация по СМИ, что задержаны депутаты. Во всем будем разбираться. Но никаких поспешных действий предпринимать не намерены, там исключать кого-то заочно и так далее. Подтвердить пока не можем это, официальных сообщений правоохранительных органов на этот счет не было», — заявили РБК в пресс-службе ЛДПР.
РБК направил запрос в Думу Хабаровского края.
Сергей Фургал, занимающий пост губернатора Хабаровского края с 2018 года, был задержан ночью 9 июля, после чего его этапировали в Москву. Дело, по которому задержан Фургал, касается организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, сообщил СК.