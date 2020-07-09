Вслед за Фургалом в Хабаровске задержали двух депутатов от ЛДПР

Оба задержанных депутата краевой Думы ранее входили в состав руководства расположенного в Комсомольске-на-Амуре завода «Амурсталь», совладельцем которого является супруга губернатора Сергея Фургала

Дмитрий Козлов (Фото: ldpr27 / VK)

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были задержаны двое депутатов Законодательной думы региона, так же, как и Фургал, являющиеся членами ЛДПР. О задержании Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова сообщили со ссылкой на свои источники «РИА Новости» и ТАСС.

Источник ТАСС сообщил, что депутаты задержаны ФСБ и Следственным комитетом (СК) по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Это уголовное дело пока не связано с делом Фургала», — сказал источник.

В то же время источник «РИА Новости» сообщил, что задержание депутатов произведено в рамках уголовного дела, возбужденного против Фургала.